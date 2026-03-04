Промоутер Чисори закликав IBF призначити титульний бій

Олександр Усик. Фото: Reuters

Промоутер Калле Зауерланд звернувся до Міжнародної боксерської федерації (IBF) із закликом призначити титульний поєдинок у надважкій вазі для британця Дерека Чісори. Також він вимагає відібрати титул у Олександра Усика.

Про це Зауерланд заявив у коментарі Boxing News 24/7, передає портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Калле Зауерланд. Фото: Matchroom Boxing

Заява перед боєм Чисора — Вайлдер

За словами промоутера, Усик уже вписав своє ім’я в історію боксу як об’єднаний чемпіон світу у важкій та надважкій вазі. Він нагадав, що саме у 2018 році був у ринзі, коли українцеві вручали четвертий чемпіонський пояс.

Водночас Зауерланд наголосив, що у надважкій вазі є й інші топбоксери. Зокрема, Чисора та Деонтей Вайлдер, які мають провести великий бій 4 квітня на арені O2 у Лондоні.

Промоутер також звернув увагу, що за час свого чемпіонського правління у хевівейті Усик жодного разу не проводив обов’язковий захист титулу IBF. З огляду на високі позиції Чисори у рейтингу федерації та масштаб майбутнього поєдинку з Вайлдером, Зауерланд вважає логічним призначення титульного бою для британця.

"За період чемпіонського правління в надважкій вазі Олександр Усик жодного разу не проводив обов’язкового захисту титулу IBF", — сказав Зауерланд .

Зважаючи на високі позиції Чісори у рейтингу дивізіону, статус Деонтея Вайлдера та масштаб їхнього поєдинку, можливість розіграти пояс могла б стати вагомим доповненням до цього бою

Наступний поєдинок Усик проведе 23 травня. Український чемпіон зустрінеться з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у Гізі, Єгипет.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик повідомив, чи буде подано позов до суду на Українську асоціацію футболу.

Раніше українська стрибунка у висоту Юлія Левченко показала свою реакцію на поразку на чемпіонаті України.