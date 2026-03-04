Промоутер предложил дать Чисоре бой за пояс IBF Усика

Зауэрланд обратился к IBF по поводу Усика, ведь тот еще не защищал титул
Промоутер Калле Зауэрланд призвал Международную боксерскую федерацию (IBF) рассмотреть возможность титульного поединка для британского супертяжеловеса Дерека Чисоры. Чемпионом по версии является Александр Усик.
Об этом Зауэрланд заявил в комментарии Boxing News 24/7, передает портал Новини.LIVE.
Заявление перед боем Чисора — Уайлдер
По словам промоутера, Усик уже вписал свое имя в историю бокса как объединенный чемпион мира в тяжелом и супертяжелом весе. Он напомнил, что именно в 2018 году был в ринге, когда украинцу вручали четвертый чемпионский пояс.
В то же время Зауэрланд отметил, что в супертяжелом весе есть и другие топ-боксеры. В частности, Чисора и Деонтей Уайлдер, которые должны провести большой бой 4 апреля на арене O2 в Лондоне.
Промоутер также обратил внимание, что за время своего чемпионского правления в хевивейте Усик ни разу не проводил обязательную защиту титула IBF. Учитывая высокие позиции Чисоры в рейтинге федерации и масштаб предстоящего поединка с Уайлдером, Зауэрланд считает логичным назначение титульного боя для британца.
"За период чемпионского правления в супертяжелом весе Александр Усик ни разу не проводил обязательной защиты титула IBF", — сказал Зауэрланд.
Учитывая высокие позиции Чисоры в рейтинге дивизиона, статус Деонтея Уайлдера и масштаб их поединка, возможность разыграть пояс могла бы стать весомым дополнением к этому бою
Следующий поединок Усик проведет 23 мая. Украинский чемпион встретится с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном в Гизе, Египет.
