Главная Спорт Зауэрланд обратился к IBF по поводу Усика, ведь тот еще не защищал титул

Зауэрланд обратился к IBF по поводу Усика, ведь тот еще не защищал титул

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 23:59
Промоутер предложил дать Чисоре бой за пояс IBF Усика
Александр Усик. Фото: Reuters

Промоутер Калле Зауэрланд призвал Международную боксерскую федерацию (IBF) рассмотреть возможность титульного поединка для британского супертяжеловеса Дерека Чисоры. Чемпионом по версии является Александр Усик.

Об этом Зауэрланд заявил в комментарии Boxing News 24/7, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Калле Зауерланд
Калле Зауэрланд. Фото: Matchroom Boxing

Заявление перед боем Чисора — Уайлдер

По словам промоутера, Усик уже вписал свое имя в историю бокса как объединенный чемпион мира в тяжелом и супертяжелом весе. Он напомнил, что именно в 2018 году был в ринге, когда украинцу вручали четвертый чемпионский пояс.

В то же время Зауэрланд отметил, что в супертяжелом весе есть и другие топ-боксеры. В частности, Чисора и Деонтей Уайлдер, которые должны провести большой бой 4 апреля на арене O2 в Лондоне.

Промоутер также обратил внимание, что за время своего чемпионского правления в хевивейте Усик ни разу не проводил обязательную защиту титула IBF. Учитывая высокие позиции Чисоры в рейтинге федерации и масштаб предстоящего поединка с Уайлдером, Зауэрланд считает логичным назначение титульного боя для британца.

"За период чемпионского правления в супертяжелом весе Александр Усик ни разу не проводил обязательной защиты титула IBF", — сказал Зауэрланд.

Учитывая высокие позиции Чисоры в рейтинге дивизиона, статус Деонтея Уайлдера и масштаб их поединка, возможность разыграть пояс могла бы стать весомым дополнением к этому бою

Следующий поединок Усик проведет 23 мая. Украинский чемпион встретится с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном в Гизе, Египет.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик сообщил, будет ли подан иск в суд на Украинскую ассоциацию футбола.

Ранее украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко показала свою реакцию на поражение на чемпионате Украины.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
