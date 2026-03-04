Промоутер предложил дать Чисоре бой за пояс IBF Усика

Александр Усик. Фото: Reuters

Промоутер Калле Зауэрланд призвал Международную боксерскую федерацию (IBF) рассмотреть возможность титульного поединка для британского супертяжеловеса Дерека Чисоры. Чемпионом по версии является Александр Усик.

Об этом Зауэрланд заявил в комментарии Boxing News 24/7, передает портал Новини.LIVE.

Калле Зауэрланд. Фото: Matchroom Boxing

Заявление перед боем Чисора — Уайлдер

По словам промоутера, Усик уже вписал свое имя в историю бокса как объединенный чемпион мира в тяжелом и супертяжелом весе. Он напомнил, что именно в 2018 году был в ринге, когда украинцу вручали четвертый чемпионский пояс.

В то же время Зауэрланд отметил, что в супертяжелом весе есть и другие топ-боксеры. В частности, Чисора и Деонтей Уайлдер, которые должны провести большой бой 4 апреля на арене O2 в Лондоне.

Промоутер также обратил внимание, что за время своего чемпионского правления в хевивейте Усик ни разу не проводил обязательную защиту титула IBF. Учитывая высокие позиции Чисоры в рейтинге федерации и масштаб предстоящего поединка с Уайлдером, Зауэрланд считает логичным назначение титульного боя для британца.

"За период чемпионского правления в супертяжелом весе Александр Усик ни разу не проводил обязательной защиты титула IBF", — сказал Зауэрланд.

Учитывая высокие позиции Чисоры в рейтинге дивизиона, статус Деонтея Уайлдера и масштаб их поединка, возможность разыграть пояс могла бы стать весомым дополнением к этому бою

Следующий поединок Усик проведет 23 мая. Украинский чемпион встретится с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном в Гизе, Египет.

