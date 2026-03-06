Відео
Головна Спорт Як виглядає кохана наступного суперника Усика

Як виглядає кохана наступного суперника Усика

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 07:30
Кохана Верховена виявилась справжньою красунею — Ріко битиметься з Усиком
Наомі ван Бім та Ріко Верховен. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Наомі ван Бім, дружина чемпіона Glory у важкій вазі Ріко Верховена, активно ділиться своїм життям у соціальних мережах. У стрічці Instagram вона регулярно публікує фото зі спортивних тренувань та пляжних фотосесій.

Про активність моделі у соцмережах повідомив портал Новини.LIVE.

Наоми ван Бим и Рико Верховен
Наомі ван Бім та Ріко Верховен. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Від фітнесу до великої аудиторії

На сторінці Наомі часто з’являються світлини у спортивному одязі та бікіні. Вона демонструє результати тренувань, ділиться моментами з подорожей та робить акцент на спортивному способі життя. Її профіль привертає увагу відвертими ракурсами та фотосесіями з пляжів.

Наоми ван Бим
Наомі ван Бім. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Особисте життя Наомі також привертає інтерес фанатів єдиноборств. Вона перебуває у стосунках з Ріко Верховеном — багаторічним чемпіоном Glory у важкій вазі. Пару часто називають однією з найвідоміших у світі професійного кікбоксингу.

Наоми ван Бим
Наомі ван Бім. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Зазначимо, що дівчина виросла в Амстердамі, де її виховувала мати-одиначка. Лише через багато років їй вдалося знайти свого батька, який живе у Маямі.

Наоми ван Бим
Наомі ван Бім. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

На цю мить Наомі розвиває власний фітнес-бренд NVB. Вона працює персональним тренером і консультантом з харчування та допомагає клієнтам формувати здоровий баланс між тренуваннями і харчуванням. Її сторінку в Instagram читають понад 146 тисяч користувачів.

Нагадаємо, травма Кріштіану Роналду завадить зіграти за Португалію у важливих матчах.

У чемпіона світу з боксу Олександра Усика закликали забрати титул.

Олександр Усик бокс кікбоксінг Ріко Верхувен Бій Усик — Верхувен
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
