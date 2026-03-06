Кохана Верховена виявилась справжньою красунею — Ріко битиметься з Усиком

Наомі ван Бім та Ріко Верховен. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Наомі ван Бім, дружина чемпіона Glory у важкій вазі Ріко Верховена, активно ділиться своїм життям у соціальних мережах. У стрічці Instagram вона регулярно публікує фото зі спортивних тренувань та пляжних фотосесій.

Про активність моделі у соцмережах повідомив портал Новини.LIVE.

Наомі ван Бім та Ріко Верховен. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Від фітнесу до великої аудиторії

На сторінці Наомі часто з’являються світлини у спортивному одязі та бікіні. Вона демонструє результати тренувань, ділиться моментами з подорожей та робить акцент на спортивному способі життя. Її профіль привертає увагу відвертими ракурсами та фотосесіями з пляжів.

Наомі ван Бім. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Особисте життя Наомі також привертає інтерес фанатів єдиноборств. Вона перебуває у стосунках з Ріко Верховеном — багаторічним чемпіоном Glory у важкій вазі. Пару часто називають однією з найвідоміших у світі професійного кікбоксингу.

Наомі ван Бім. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Зазначимо, що дівчина виросла в Амстердамі, де її виховувала мати-одиначка. Лише через багато років їй вдалося знайти свого батька, який живе у Маямі.

Наомі ван Бім. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

На цю мить Наомі розвиває власний фітнес-бренд NVB. Вона працює персональним тренером і консультантом з харчування та допомагає клієнтам формувати здоровий баланс між тренуваннями і харчуванням. Її сторінку в Instagram читають понад 146 тисяч користувачів.

