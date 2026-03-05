Відео
Україна
Роналду через травму пропустить більше, ніж передбачалося

Роналду через травму пропустить більше, ніж передбачалося

Дата публікації: 5 березня 2026 14:19
Роналду пропустить важливі матчі збірної Португалії через травму
Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Ветеран національної збірної Португалії Кріштіану Роналду зазнав травми задньої поверхні стегна. Через це футболісту знадобиться певний період для відновлення. 

Роналду буде змушений провести в лазареті більше часу, ніж передбачалося, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на акаунт у соцмережі X інсайдера Фабріціо Романо.

Через цю травму Кріштіану Роналду може пропустити кілька найближчих матчів. Точні терміни повернення гравця залежатимуть від того, як пройде процес відновлення.

Криштиану Роналду
Травма Кріштіану Роналду. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Скільки пропустить Роналду

За попередніми даними, період відновлення може зайняти від двох до чотирьох тижнів. Протягом цього часу нападник проходитиме лікування та відновлювальні процедури.

Через травму Кріштіану Роналду також ризикує пропустити найближчі матчі національної збірної Португалії. Остаточне рішення щодо його участі в іграх буде ухвалено після оцінки стану футболіста медичним штабом.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду продовжує демонструвати високу результативність. Ветеран регулярно відзначається забитими м'ячами: на його рахунку 21 гол і 3 результативні передачі. Футболіст також зберігає важливу роль у збірній Португалії, з якою мріє зіграти на ЧС-2026.

Нагадаємо, на фронті в Україні було ліквідовано відомого в минулому спортсмена-важкоатлета.

Боксер Олександр Усик може втратити пояс за версією IBF, якщо не погодиться захистити титул на рингу.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу Аль-Наср
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
