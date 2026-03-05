Роналду пропустить важливі матчі збірної Португалії через травму

Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Ветеран національної збірної Португалії Кріштіану Роналду зазнав травми задньої поверхні стегна. Через це футболісту знадобиться певний період для відновлення.

Роналду буде змушений провести в лазареті більше часу, ніж передбачалося, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на акаунт у соцмережі X інсайдера Фабріціо Романо.

Через цю травму Кріштіану Роналду може пропустити кілька найближчих матчів. Точні терміни повернення гравця залежатимуть від того, як пройде процес відновлення.

Травма Кріштіану Роналду. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Скільки пропустить Роналду

За попередніми даними, період відновлення може зайняти від двох до чотирьох тижнів. Протягом цього часу нападник проходитиме лікування та відновлювальні процедури.

Через травму Кріштіану Роналду також ризикує пропустити найближчі матчі національної збірної Португалії. Остаточне рішення щодо його участі в іграх буде ухвалено після оцінки стану футболіста медичним штабом.

У нинішньому сезоні Кріштіану Роналду продовжує демонструвати високу результативність. Ветеран регулярно відзначається забитими м'ячами: на його рахунку 21 гол і 3 результативні передачі. Футболіст також зберігає важливу роль у збірній Португалії, з якою мріє зіграти на ЧС-2026.

