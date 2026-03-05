Травма Роналду оказалась более серьезной, чем предполагали врачи

Сроки выздоровления Криштиану Роналду огорчили сборную Португалии
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму задней поверхности бедра. Повреждение потребует определенного времени на восстановление.
Роналду будет вынужден провести в лазарете больше времени, чем предполагалось, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в соцсети X инсайдера Фабрицио Романо.
Из-за этой травмы Криштиану Роналду может пропустить несколько ближайших матчей. Точные сроки возвращения игрока будут зависеть от того, как пройдет процесс восстановления.
Сколько пропустит Роналду
По предварительным данным, период восстановления может занять от двух до четырех недель. В течение этого времени нападающий будет проходить лечение и восстановительные процедуры.
Из-за травмы Криштиану Роналду также рискует пропустить ближайшие матчи национальной сборной Португалии. Окончательное решение по его участию в играх будет принято после оценки состояния футболиста медицинским штабом.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду продолжает демонстрировать высокую результативность. Ветеран регулярно отличается забитыми мячами: на его счету 21 гол и 3 результативные передачи. Футболист также сохраняет важную роль в сборной Португалии, с которой мечтает сыграть на ЧМ-2026.
