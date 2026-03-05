Видео
Главная Спорт Сроки выздоровления Криштиану Роналду огорчили сборную Португалии

Сроки выздоровления Криштиану Роналду огорчили сборную Португалии

Дата публикации 5 марта 2026 14:19
Травма Роналду оказалась более серьезной, чем предполагали врачи
Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму задней поверхности бедра. Повреждение потребует определенного времени на восстановление. 

Роналду будет вынужден провести в лазарете больше времени, чем предполагалось, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в соцсети X инсайдера Фабрицио Романо. 

Из-за этой травмы Криштиану Роналду может пропустить несколько ближайших матчей. Точные сроки возвращения игрока будут зависеть от того, как пройдет процесс восстановления. 

Криштиану Роналду
Травма Криштиану Роналду. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Сколько пропустит Роналду

По предварительным данным, период восстановления может занять от двух до четырех недель. В течение этого времени нападающий будет проходить лечение и восстановительные процедуры.

Из-за травмы Криштиану Роналду также рискует пропустить ближайшие матчи национальной сборной Португалии. Окончательное решение по его участию в играх будет принято после оценки состояния футболиста медицинским штабом. 

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду продолжает демонстрировать высокую результативность. Ветеран регулярно отличается забитыми мячами: на его счету 21 гол и 3 результативные передачи. Футболист также сохраняет важную роль в сборной Португалии, с которой мечтает сыграть на ЧМ-2026.  

Напомним, на фронте в Украины был ликвидирован известный в прошлом спортсмен-тяжелоатлет. 

Боксер Александр Усик может потерять пояс по версии IBF, если не согласится защитить титул на ринге. 

спорт футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Аль-Наср
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
