Травма Роналду оказалась более серьезной, чем предполагали врачи

Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму задней поверхности бедра. Повреждение потребует определенного времени на восстановление.

Роналду будет вынужден провести в лазарете больше времени, чем предполагалось, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт в соцсети X инсайдера Фабрицио Романо.

Из-за этой травмы Криштиану Роналду может пропустить несколько ближайших матчей. Точные сроки возвращения игрока будут зависеть от того, как пройдет процесс восстановления.

Травма Криштиану Роналду. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Сколько пропустит Роналду

По предварительным данным, период восстановления может занять от двух до четырех недель. В течение этого времени нападающий будет проходить лечение и восстановительные процедуры.

Из-за травмы Криштиану Роналду также рискует пропустить ближайшие матчи национальной сборной Португалии. Окончательное решение по его участию в играх будет принято после оценки состояния футболиста медицинским штабом.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду продолжает демонстрировать высокую результативность. Ветеран регулярно отличается забитыми мячами: на его счету 21 гол и 3 результативные передачи. Футболист также сохраняет важную роль в сборной Португалии, с которой мечтает сыграть на ЧМ-2026.

