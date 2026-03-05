ВСУ ликвидировали на фронте российского тяжелоатлета
На фронте был ликвидирован российский тяжелоатлет Александр Чепиков. Он добровольно присоединился к армии оккупантов, но не вернулся из Украины.
О деталях происшествия сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.
Бывший спортсмен Александр Чепиков находился в зоне боевых действий на стороне российских сил и получил ранение, которое оказалось смертельным. Другие детали произошедшего в открытых источниках не приводятся.
Что известно о Чепикове
Спортсмен являлся мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. Он неоднократно становился призером чемпионатов России и выступал на международных соревнованиях на юношеском уровне.
В Брянском государственном училище олимпийского резерва заявили, что Чепиков считался одним из самых сильных тяжелоатлетов региона. Там отметили его результаты: 190 килограммов в рывке и 230 килограммов в толчке.
