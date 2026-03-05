Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ВСУ ликвидировали на фронте российского тяжелоатлета

ВСУ ликвидировали на фронте российского тяжелоатлета

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 11:47
Российский спортсмен Чепиков ликвидирован на фронте
Александр Чепиков во время спортивной карьеры. Фото: росСМИ

На фронте был ликвидирован российский тяжелоатлет Александр Чепиков. Он добровольно присоединился к армии оккупантов, но не вернулся из Украины.

О деталях происшествия сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Реклама
Читайте также:

Бывший спортсмен Александр Чепиков находился в зоне боевых действий на стороне российских сил и получил ранение, которое оказалось смертельным. Другие детали произошедшего в открытых источниках не приводятся.

Что известно о Чепикове

Спортсмен являлся мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. Он неоднократно становился призером чемпионатов России и выступал на международных соревнованиях на юношеском уровне.

В Брянском государственном училище олимпийского резерва заявили, что Чепиков считался одним из самых сильных тяжелоатлетов региона. Там отметили его результаты: 190 килограммов в рывке и 230 килограммов в толчке. 

Напомним, Йожеф Сабо оптимистично прокомментировал шансы сборной Украины победить Швецию в отборе на ЧМ-2026. 

Александр Усик может потерять один из своих чемпионских поясов из-за обязательной защиты титула. 

спорт россияне война в Украине тяжелая атлетика российские спортсмены
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации