Российский спортсмен Чепиков ликвидирован на фронте

Александр Чепиков во время спортивной карьеры. Фото: росСМИ

На фронте был ликвидирован российский тяжелоатлет Александр Чепиков. Он добровольно присоединился к армии оккупантов, но не вернулся из Украины.

О деталях происшествия сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Реклама

Читайте также:

Бывший спортсмен Александр Чепиков находился в зоне боевых действий на стороне российских сил и получил ранение, которое оказалось смертельным. Другие детали произошедшего в открытых источниках не приводятся.

Что известно о Чепикове

Спортсмен являлся мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике. Он неоднократно становился призером чемпионатов России и выступал на международных соревнованиях на юношеском уровне.

В Брянском государственном училище олимпийского резерва заявили, что Чепиков считался одним из самых сильных тяжелоатлетов региона. Там отметили его результаты: 190 килограммов в рывке и 230 килограммов в толчке.

Напомним, Йожеф Сабо оптимистично прокомментировал шансы сборной Украины победить Швецию в отборе на ЧМ-2026.

Александр Усик может потерять один из своих чемпионских поясов из-за обязательной защиты титула.