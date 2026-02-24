На фронте ликвидирован спортсмен из Беларуси Угаров

Матвей Угаров в российской армии. Фото: росСМИ

Еще один российский оккупант со спортивным прошлым был ликвидирован украинскими войсками на фронте. Матвей Угаров был успешным белорусским хоккеистом, но выбрал другую судьбу.

Угаров был разведчиком в российской армии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на белорусские СМИ.

В феврале на фронте был ликвидирован белорусский хоккеист Матвей Угаров, который воевал на стороне российских войск. О его смерти сообщили представители разведывательного подразделения РФ, а также любительский хоккейный клуб "Славяне", за который он ранее выступал.

Матвей Угаров в хоккейной команде. Фото: белорусские СМИ

Кем был Угаров в мирной жизни

Еще в начале февраля российская разведгруппа выполняла боевую задачу и попала под атаку ударных украинских FPV-дронов. В ходе эвакуации раненых произошел повторный удар, в результате которого боец с позывным "Пупс" получил смертельные ранения. Было установлено, что это 21-летний уроженец Гомеля Матвей Угаров.

До полномасштабного вторжения в Украину Угаров играл на позиции вратаря в любительской команде "Славяне" и работал судьей на матчах детских коллективов. В 2023–2024 годах он проходил службу в минском спецподразделении внутренних войск. После начала полномасштабной войны спортсмен отправился воевать на стороне России.

Семья погибшего оставила эмоциональные комментарии под сообщениями о его смерти. Родственники раскритиковали решение отправлять на фронт молодых и неподготовленных бойцов.

