На фронте ликвидирован спортсмен из Беларуси Угаров

ВСУ ликвидировали на фронте известного белорусского хоккеиста
Еще один российский оккупант со спортивным прошлым был ликвидирован украинскими войсками на фронте. Матвей Угаров был успешным белорусским хоккеистом, но выбрал другую судьбу.
Угаров был разведчиком в российской армии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на белорусские СМИ.
В феврале на фронте был ликвидирован белорусский хоккеист Матвей Угаров, который воевал на стороне российских войск. О его смерти сообщили представители разведывательного подразделения РФ, а также любительский хоккейный клуб "Славяне", за который он ранее выступал.
Кем был Угаров в мирной жизни
Еще в начале февраля российская разведгруппа выполняла боевую задачу и попала под атаку ударных украинских FPV-дронов. В ходе эвакуации раненых произошел повторный удар, в результате которого боец с позывным "Пупс" получил смертельные ранения. Было установлено, что это 21-летний уроженец Гомеля Матвей Угаров.
До полномасштабного вторжения в Украину Угаров играл на позиции вратаря в любительской команде "Славяне" и работал судьей на матчах детских коллективов. В 2023–2024 годах он проходил службу в минском спецподразделении внутренних войск. После начала полномасштабной войны спортсмен отправился воевать на стороне России.
Семья погибшего оставила эмоциональные комментарии под сообщениями о его смерти. Родственники раскритиковали решение отправлять на фронт молодых и неподготовленных бойцов.
