Головна Спорт Білоруського хокеїста було ліквідовано ЗСУ на фронті

Білоруського хокеїста було ліквідовано ЗСУ на фронті

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 17:12
Білоруський хокеїст та розвідник Угаров ліквідовано українцями на фронті
Матвій Угаров у російській армії. Фото: росЗМІ

Українські військові на фронті знищили ще одного окупанта, який раніше мав спортивну кар’єру. Матвій Угаров був відомим білоруським хокеїстом, однак вирішив стати на бік Росії.

Угаров був розвідником у російській армії, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на білоруські ЗМІ.

У лютому на фронті було ліквідовано білоруського хокеїста Матвія Угарова, який воював на боці російських військ. Про його смерть повідомили представники розвідувального підрозділу РФ, а також аматорський хокейний клуб "Славяне", за який він раніше виступав.

Матвей Угаров
Матвій Угаров у хокейній команді. Фото: білоруські ЗМІ

Ким був Угаров у мирному житті

Ще на початку лютого російська розвідгрупа виконувала бойове завдання та потрапила під атаку ударних українських FPV-дронів. Під час евакуації поранених стався повторний удар, унаслідок якого боєць із позивним "Пупс" отримав смертельні поранення. Було встановлено, що це 21-річний уродженець Гомеля Матвій Угаров.

До повномасштабного вторгнення в Україну Угаров грав на позиції воротаря в аматорській команді "Слов'яни" і працював суддею на матчах дитячих колективів. У 2023-2024 роках він проходив службу в мінському спецпідрозділі внутрішніх військ. Після початку повномасштабної війни спортсмен вирушив воювати на боці Росії.

Сім'я загиблого залишила емоційні коментарі під повідомленнями про його смерть. Родичі розкритикували рішення відправляти на фронт молодих і непідготовлених бійців.

спорт Хокей Збірна Білорусі війна в Україні російські спортсмени
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
