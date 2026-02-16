Титулованный российский спортсмен был ликвидирован в Украине

Украинские артиллеристы на фронте. Фото: Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy

В начале февраля 2026 года Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Кирилла Етричева. За плечами 22-летнего военнослужащего была спортивная карьера.

Ранее он был известен в спортивных кругах как перспективный боец муай-тай из Чувашской Республики, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Реклама

Читайте также:

Кирилл Етричев родился 30 июня 2003 года и занимался в Федерации муай-тай Чувашии. В 2018 году он стал серебряным призером первенства России, выигрывал региональные турниры и считался одним из заметных представителей своего поколения в этом виде единоборств.

Кирилл Етричев после одного из турниров. Фото: росСМИ

Как Етричев попал в армию

Спортивная карьера не помешала ему принять решение участвовать в войне против Украины. Етричев добровольно подписал контракт с ВС РФ и после подготовки отправился на фронте.

Второго февраля 2026 года он был уничтожен украинскими защитниками во время боевых действий. Прощание с ликвидированным оккупантом состоялось 16 февраля.

Напомним, одной из самых возрастных дебютанток в истории Олимпийских игр стала 42-летняя представительница фигурного катания.

Известный гроссмейстер Гарри Каспаров встретился с украинским спортсменом Владиславом Гераскевичем.