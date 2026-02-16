Видео
Україна
Видео

ВСУ ликвидировали на фронте известного российского чемпиона

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 15:45
Титулованный российский спортсмен был ликвидирован в Украине
Украинские артиллеристы на фронте. Фото: Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy

В начале февраля 2026 года Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Кирилла Етричева. За плечами 22-летнего военнослужащего была спортивная карьера.

Ранее он был известен в спортивных кругах как перспективный боец муай-тай из Чувашской Республики, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

Кирилл Етричев родился 30 июня 2003 года и занимался в Федерации муай-тай Чувашии. В 2018 году он стал серебряным призером первенства России, выигрывал региональные турниры и считался одним из заметных представителей своего поколения в этом виде единоборств. 

Кирилл Етричев
Кирилл Етричев после одного из турниров. Фото: росСМИ

Как Етричев попал в армию 

Спортивная карьера не помешала ему принять решение участвовать в войне против Украины. Етричев добровольно подписал контракт с ВС РФ и после подготовки отправился на фронте.

Второго февраля 2026 года он был уничтожен украинскими защитниками во время боевых действий. Прощание с ликвидированным оккупантом состоялось 16 февраля. 

Напомним, одной из самых возрастных дебютанток в истории Олимпийских игр стала 42-летняя представительница фигурного катания. 

Известный гроссмейстер Гарри Каспаров встретился с украинским спортсменом Владиславом Гераскевичем. 

спорт война в Украине смешанные единоборства муай-тай российские спортсмены
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
