Титулованный российский спортсмен был ликвидирован в Украине

ВСУ ликвидировали на фронте известного российского чемпиона
В начале февраля 2026 года Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Кирилла Етричева. За плечами 22-летнего военнослужащего была спортивная карьера.
Ранее он был известен в спортивных кругах как перспективный боец муай-тай из Чувашской Республики, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.
Кирилл Етричев родился 30 июня 2003 года и занимался в Федерации муай-тай Чувашии. В 2018 году он стал серебряным призером первенства России, выигрывал региональные турниры и считался одним из заметных представителей своего поколения в этом виде единоборств.
Как Етричев попал в армию
Спортивная карьера не помешала ему принять решение участвовать в войне против Украины. Етричев добровольно подписал контракт с ВС РФ и после подготовки отправился на фронте.
Второго февраля 2026 года он был уничтожен украинскими защитниками во время боевых действий. Прощание с ликвидированным оккупантом состоялось 16 февраля.
