Титулованого російського спортсмена ліквідували в Україні

Українські артилеристи на фронті. Фото: Reuters/Vyacheslav Madiyevskyy

На початку лютого 2026 року Сили оборони України ліквідували російського окупанта Кирила Єтричева. За плечима 22-річного військовослужбовця була спортивна кар'єра.

Раніше він був відомий у спортивних колах як перспективний боєць муай-тай із Чуваської Республіки, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на російські ЗМІ.

Кирило Єтричев народився 30 червня 2003 року і займався у Федерації муай-тай Чувашії. У 2018 році він став срібним призером першості Росії, вигравав регіональні турніри та вважався одним із помітних представників свого покоління в цьому виді єдиноборств.

Кирило Єтричев після одного з турнірів. Фото: росЗМІ

Як Єтричев потрапив до армії

Спортивна кар'єра не завадила йому прийняти рішення брати участь у війні проти України. Єтричев добровільно підписав контракт зі ЗС РФ і після підготовки вирушив на фронт.

Другого лютого 2026 року він був знищений українськими захисниками під час бойових дій. Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 16 лютого.

