Російський чемпіон Чепіков ліквідовано на фронті

Відомого російського спортсмена було ліквідовано на фронті в Україні
Українські військові ліквідували на фронті російського важкоатлета Олександра Чепікова. Він добровільно вступив до лав окупаційних військ, однак назад із війни не повернувся.
Про деталі події повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.
Колишній спортсмен Олександр Чепіков перебував у зоні бойових дій на боці російських сил та отримав поранення, яке виявилося смертельним. Інші деталі події у відкритих джерелах не наводяться.
Що відомо про Чепікова
Спортсмен був майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Він неодноразово ставав призером чемпіонатів Росії і виступав на міжнародних змаганнях на юнацькому рівні.
У Брянському державному училищі олімпійського резерву заявили, що Чепіков вважався одним із найсильніших важкоатлетів регіону. Там відзначили його результати: 190 кілограмів у ривку та 230 кілограмів у поштовху.
