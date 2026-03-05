Відео
Головна Спорт Відомого російського спортсмена було ліквідовано на фронті в Україні

Відомого російського спортсмена було ліквідовано на фронті в Україні

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 11:47
Російський чемпіон Чепіков ліквідовано на фронті
Олександр Чепіков під час спортивної кар'єри. Фото: росЗМІ

Українські військові ліквідували на фронті російського важкоатлета Олександра Чепікова. Він добровільно вступив до лав окупаційних військ, однак назад із війни не повернувся.

Про деталі події повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також:

Колишній спортсмен Олександр Чепіков перебував у зоні бойових дій на боці російських сил та отримав поранення, яке виявилося смертельним. Інші деталі події у відкритих джерелах не наводяться.

Що відомо про Чепікова

Спортсмен був майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Він неодноразово ставав призером чемпіонатів Росії і виступав на міжнародних змаганнях на юнацькому рівні.

У Брянському державному училищі олімпійського резерву заявили, що Чепіков вважався одним із найсильніших важкоатлетів регіону. Там відзначили його результати: 190 кілограмів у ривку та 230 кілограмів у поштовху.

Нагадаємо, Йожеф Сабо оптимістично прокоментував шанси збірної України перемогти Швецію у відборі на ЧС-2026.

Олександр Усик може втратити один зі своїх чемпіонських поясів через обов'язковий захист титулу.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
