Російський чемпіон Чепіков ліквідовано на фронті

Олександр Чепіков під час спортивної кар'єри. Фото: росЗМІ

Українські військові ліквідували на фронті російського важкоатлета Олександра Чепікова. Він добровільно вступив до лав окупаційних військ, однак назад із війни не повернувся.

Про деталі події повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

Колишній спортсмен Олександр Чепіков перебував у зоні бойових дій на боці російських сил та отримав поранення, яке виявилося смертельним. Інші деталі події у відкритих джерелах не наводяться.

Що відомо про Чепікова

Спортсмен був майстром спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Він неодноразово ставав призером чемпіонатів Росії і виступав на міжнародних змаганнях на юнацькому рівні.

У Брянському державному училищі олімпійського резерву заявили, що Чепіков вважався одним із найсильніших важкоатлетів регіону. Там відзначили його результати: 190 кілограмів у ривку та 230 кілограмів у поштовху.

