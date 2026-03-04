Роналду получил травму в матче Аль-Насра

Роналду получил травму в чемпионате Саудовской Аравии
Португальская легенда футбола Криштиану Роналду получил повреждение в матче за "Аль-Наср". Инцидент произошел во время матча чемпионата страны.
Об этом сообщила пресс-служба Аль-Насра, передает портал Новини.LIVE.
Повреждение в матче чемпионата
Инцидент произошел в поединке 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фейхи". Встреча завершилась победой "Аль-Насра" со счетом 3:1.
В клубе сообщили, что 41-летний футболист получил травму во время игры и сейчас проходит восстановление. Медицинский штаб команды ежедневно будет контролировать состояние игрока и оценивать его готовность вернуться к тренировкам и матчам.
В текущем сезоне Роналду провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах. На счету португальца 22 забитых мяча и четыре результативные передачи.
