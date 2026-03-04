Видео
Главная Спорт Роналду получил травму в чемпионате Саудовской Аравии

Роналду получил травму в чемпионате Саудовской Аравии

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 17:45
Роналду получил травму в матче Аль-Насра
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Португальская легенда футбола Криштиану Роналду получил повреждение в матче за "Аль-Наср". Инцидент произошел во время матча чемпионата страны.

Об этом сообщила пресс-служба Аль-Насра, передает портал Новини.LIVE.

Криштиану Роналду кричит от боли
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Повреждение в матче чемпионата

Инцидент произошел в поединке 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фейхи". Встреча завершилась победой "Аль-Насра" со счетом 3:1.

В клубе сообщили, что 41-летний футболист получил травму во время игры и сейчас проходит восстановление. Медицинский штаб команды ежедневно будет контролировать состояние игрока и оценивать его готовность вернуться к тренировкам и матчам.

В текущем сезоне Роналду провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах. На счету португальца 22 забитых мяча и четыре результативные передачи.

футбол Саудовская Аравия Криштиану Роналду Аль-Наср травма
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
