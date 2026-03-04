Відео
Роналду отримав травму — що сталося з легендою

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 17:45
Роналду отримав травму у матчі чемпіонату Саудівської Аравії
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Португальський нападник саудівського клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду отримав ушкодження. Травма сталася під час матчу чемпіонату Саудівської Аравії.

Про це повідомила пресслужба Аль-Насра, передає портал Новини.LIVE.


Криштиану Роналду кричит от боли
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Пошкодження у матчі чемпіонату

Інцидент стався у поєдинку 24-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Фейхи". Зустріч завершилася перемогою "Аль-Насра" з рахунком 3:1.

У клубі повідомили, що 41-річний футболіст отримав травму під час гри та наразі проходить відновлення. Медичний штаб команди щоденно контролюватиме стан гравця та оцінюватиме його готовність повернутися до тренувань і матчів.

У поточному сезоні Роналду провів 26 матчів на клубному рівні у всіх турнірах. На рахунку португальця 22 забиті м’ячі та чотири результативні передачі.

футбол Саудівська Аравія Кріштіану Роналду Аль-Наср травма
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
