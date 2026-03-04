Роналду отримав травму у матчі чемпіонату Саудівської Аравії

Роналду отримав травму — що сталося з легендою
Португальський нападник саудівського клубу "Аль-Наср" Кріштіану Роналду отримав ушкодження. Травма сталася під час матчу чемпіонату Саудівської Аравії.
Про це повідомила пресслужба Аль-Насра, передає портал Новини.LIVE.
Пошкодження у матчі чемпіонату
Інцидент стався у поєдинку 24-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Фейхи". Зустріч завершилася перемогою "Аль-Насра" з рахунком 3:1.
У клубі повідомили, що 41-річний футболіст отримав травму під час гри та наразі проходить відновлення. Медичний штаб команди щоденно контролюватиме стан гравця та оцінюватиме його готовність повернутися до тренувань і матчів.
У поточному сезоні Роналду провів 26 матчів на клубному рівні у всіх турнірах. На рахунку португальця 22 забиті м’ячі та чотири результативні передачі.
