Девушка Рико Верховена показала яркую форму в соцсетях

Девушка Рико Верховена показала свою яркую внешность в соцсетях
Наоми ван Бим, которая состоит в отношениях с чемпионом Glory в тяжелом весе Рико Верховеном, активно ведет социальные сети. Там она делится кадрами из своей жизни.
Об активности модели в соцсетях сообщил портал Новини.LIVE.
От фитнеса к большой аудитории
На странице Наоми часто появляются фотографии в спортивной одежде и бикини. Она демонстрирует результаты тренировок, делится моментами из путешествий и делает акцент на спортивном образе жизни. Ее профиль привлекает внимание откровенными ракурсами и фотосессиями с пляжей.
Личная жизнь Наоми также привлекает интерес фанатов единоборств. Она состоит в отношениях с Рико Верховеном — многолетним чемпионом Glory в тяжелом весе. Пару часто называют одной из самых известных в мире профессионального кикбоксинга.
Отметим, что девушка выросла в Амстердаме, где ее воспитывала мать-одиночка. Лишь спустя много лет ей удалось найти своего отца, который живет в Майами.
На данный момент Наоми развивает собственный фитнес-бренд NVB. Она работает персональным тренером и консультантом по питанию и помогает клиентам формировать здоровый баланс между тренировками и питанием. Ее страницу в Instagram читают более 146 тысяч пользователей.
Напомним, травма Криштиану Роналду помешает сыграть за Португалию в важных матчах.
У чемпиона мира по боксу Александра Усика призвали забрать титул.
Читайте Новини.LIVE!