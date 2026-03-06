Девушка Рико Верховена показала яркую форму в соцсетях

Наоми ван Бим и Рико Верховен. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Наоми ван Бим, которая состоит в отношениях с чемпионом Glory в тяжелом весе Рико Верховеном, активно ведет социальные сети. Там она делится кадрами из своей жизни.

Об активности модели в соцсетях сообщил портал Новини.LIVE.

От фитнеса к большой аудитории

На странице Наоми часто появляются фотографии в спортивной одежде и бикини. Она демонстрирует результаты тренировок, делится моментами из путешествий и делает акцент на спортивном образе жизни. Ее профиль привлекает внимание откровенными ракурсами и фотосессиями с пляжей.

Личная жизнь Наоми также привлекает интерес фанатов единоборств. Она состоит в отношениях с Рико Верховеном — многолетним чемпионом Glory в тяжелом весе. Пару часто называют одной из самых известных в мире профессионального кикбоксинга.

Отметим, что девушка выросла в Амстердаме, где ее воспитывала мать-одиночка. Лишь спустя много лет ей удалось найти своего отца, который живет в Майами.

На данный момент Наоми развивает собственный фитнес-бренд NVB. Она работает персональным тренером и консультантом по питанию и помогает клиентам формировать здоровый баланс между тренировками и питанием. Ее страницу в Instagram читают более 146 тысяч пользователей.

