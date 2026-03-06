Видео
Видео

Девушка Рико Верховена показала свою яркую внешность в соцсетях

Ua ru
6 марта 2026
Девушка Рико Верховена показала яркую форму в соцсетях
Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Наоми ван Бим, которая состоит в отношениях с чемпионом Glory в тяжелом весе Рико Верховеном, активно ведет социальные сети. Там она делится кадрами из своей жизни.

Об активности модели в соцсетях сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Наоми ван Бим и Рико Верховен
Наоми ван Бим и Рико Верховен. Фото: instagram.com/naomyvanbeem

От фитнеса к большой аудитории

На странице Наоми часто появляются фотографии в спортивной одежде и бикини. Она демонстрирует результаты тренировок, делится моментами из путешествий и делает акцент на спортивном образе жизни. Ее профиль привлекает внимание откровенными ракурсами и фотосессиями с пляжей.

Наоми ван Бим
Наоми ван Бим Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Личная жизнь Наоми также привлекает интерес фанатов единоборств. Она состоит в отношениях с Рико Верховеном — многолетним чемпионом Glory в тяжелом весе. Пару часто называют одной из самых известных в мире профессионального кикбоксинга.

Наоми ван Бим
Наоми ван Бим Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Отметим, что девушка выросла в Амстердаме, где ее воспитывала мать-одиночка. Лишь спустя много лет ей удалось найти своего отца, который живет в Майами.

Наоми ван Бим
Наоми ван Бим Фото: instagram.com/naomyvanbeem

На данный момент Наоми развивает собственный фитнес-бренд NVB. Она работает персональным тренером и консультантом по питанию и помогает клиентам формировать здоровый баланс между тренировками и питанием. Ее страницу в Instagram читают более 146 тысяч пользователей.

Напомним, травма Криштиану Роналду помешает сыграть за Португалию в важных матчах.

У чемпиона мира по боксу Александра Усика призвали забрать титул.

Александр Усик бокс кикбоксинг Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Автор:
Автор:
Андрей Котевич
