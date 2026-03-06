Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Еще один чемпион заявил о претензиях на пояса Усика

Еще один чемпион заявил о претензиях на пояса Усика

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 09:23
Джей Опетая вызвал на поединок Александра Усика
Джей Опетая во время тренировки. Фото: instagram.com/jaiopetaia/

Австралийский боксер Джей Опетая заявил о желании провести поединок против украинского чемпиона Александра Усика. По словам спортсмена, он высоко оценивает уровень украинца. 

Опетая хотел бы однажды встретиться с Усиком в ринге и не сомневается в своих шансах на победу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Seconds Out.

Реклама
Читайте также:

Александр Усик и Джей Опетая выступают в разных весовых категориях. Австралиец владеет поясом IBF в тяжелом весе, тогда как украинец является чемпионом в супертяжелом дивизионе. При этом Александр уже менял вес в прошлом, так что такие случае не являются уникальными. 

Джей Опетая
Джей Опетая готовится к поединку. Фото: instagram.com/jaiopetaia/

Опетая высказался об уровне Усика

Австралийский спортсмен отметил, что считает украинского боксера одним из сильнейших представителей своего поколения. Он также подчеркнул, что ему импонирует стиль ведения боя Александра Усика.

"Это чистая наука бокса, то, как он побеждает этих здоровяков. Он был невероятным чемпионом в крузервейте. Я всегда чувствовал, что нахожусь совсем рядом с ним по уровню", — заявил претендент на бой с Усиком. 

Александр Усик
Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Джей Опетая — австралийский профессиональный боксер и чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе. Он стал обладателем титула после победы над Майрисом Бриедисом и успешно защищал пояс в последующих поединках. Опетая считается одним из сильнейших представителей своего дивизиона и входит в число лидеров мирового рейтинга тяжелого веса. 

Напомним, ранее мы рассказали о частной жизни следующего соперника Александра Усика, которым стал Рико Верховен. 

А вот поединок с участием Майка Тайсона и Флойда Мейвезера может не состояться из-за событий на Ближнем Востоке. 

спорт Александр Усик бокс украинские боксеры Джей Опетая
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации