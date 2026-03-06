Джей Опетая вызвал на поединок Александра Усика

Джей Опетая во время тренировки. Фото: instagram.com/jaiopetaia/

Австралийский боксер Джей Опетая заявил о желании провести поединок против украинского чемпиона Александра Усика. По словам спортсмена, он высоко оценивает уровень украинца.

Опетая хотел бы однажды встретиться с Усиком в ринге и не сомневается в своих шансах на победу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Seconds Out.

Александр Усик и Джей Опетая выступают в разных весовых категориях. Австралиец владеет поясом IBF в тяжелом весе, тогда как украинец является чемпионом в супертяжелом дивизионе. При этом Александр уже менял вес в прошлом, так что такие случае не являются уникальными.

Джей Опетая готовится к поединку. Фото: instagram.com/jaiopetaia/

Опетая высказался об уровне Усика

Австралийский спортсмен отметил, что считает украинского боксера одним из сильнейших представителей своего поколения. Он также подчеркнул, что ему импонирует стиль ведения боя Александра Усика.

"Это чистая наука бокса, то, как он побеждает этих здоровяков. Он был невероятным чемпионом в крузервейте. Я всегда чувствовал, что нахожусь совсем рядом с ним по уровню", — заявил претендент на бой с Усиком.

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Джей Опетая — австралийский профессиональный боксер и чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе. Он стал обладателем титула после победы над Майрисом Бриедисом и успешно защищал пояс в последующих поединках. Опетая считается одним из сильнейших представителей своего дивизиона и входит в число лидеров мирового рейтинга тяжелого веса.

