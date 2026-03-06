Ф'юрі став автором ідеї проведення бою Усика та Верховена

Тайсон Ф'юрі в хорошій формі. Фото: instagram.com/tysonfury/

У світі професійного боксу готують один із найгучніших поєдинків року. Уже офіційно підтверджено бій між Олександром Усиком та кікбоксером Ріко Верховеном.

Бій відбудеться 23 березня і пройде в Єгипті на майданчику біля пірамід Гізи, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на DAZN.

Ідея організації цього поєдинку виникла після пропозиції відомого британського тренера Пітера Ф'юрі. Після цього сторони почали обговорювати можливість проведення бою, а команди спортсменів встановили прямий контакт.

Ріко Верховен готується до поєдинку. Фото: instagram.com/ricoverhoeven/

Як з'явилася ідея поєдинку Усик — Верховен

За словами самого Ріко, спочатку розглядався варіант поєдинку з Ентоні Джошуа. Однак переговори щодо організації бою довелося відкласти через трагічні обставини, після чого тренер запропонував інший варіант суперника.

"Планувався бій із Джошуа, але ви знаєте про смерть його друзів у ДТП, тому це питання відклали. Мій тренер Пітер Ф'юрі сказав що можна розглянути варіант бою з Усиком. Мені сподобалася ця ідея і ми зв'язалися з його командою", — пояснив Ріко Верховен.

Поєдинок відбудеться 23 березня в Гізі поруч із єгипетськими пірамідами та стане однією з найбільш незвичайних боксерських подій року. Олександр Усик є чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA WBC та IBF. Ріко Верховен відомий як багаторічний чемпіон Glory у важкій вазі й один із найтитулованіших кікбоксерів сучасності.

