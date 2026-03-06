Стадіон Азаді в Тегерані зруйновано внаслідок ракетної атаки

Руїни спортивного комплексу "Азаді". Фото: Reuters

У Тегерані під час ударів було пошкоджено іранський спортивний комплекс "Азаді". Унаслідок цього частина його будівель зазнала значних руйнувань.

Найбільший спортивний центр Ірану, розташований на заході столиці Тегеран, практично повністю зруйнований унаслідок влучання ракети, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Реклама

Читайте також:

Так раніше виглядав стадіон "Азаді". Фото: Getty Images

Один із головних стадіонів Ірану

Комплекс включав кілька арен і тренувальних об'єктів, які використовувалися для проведення міжнародних змагань. Стадіон "Азаді" був побудований 1974 року і спочатку створювався як головний об'єкт Азіатських ігор, які проходили в Тегерані. У той період влада країни розглядала можливість проведення в Ірані Олімпійських ігор 1984 року.

Згодом "Азаді" перетворився на найбільший спортивний центр країни. Тут проходили міжнародні турніри, включно з футбольними матчами збірної Ірану та різними континентальними змаганнями. Останніми роками комплекс неодноразово модернізували, розширюючи інфраструктуру та спортивні об'єкти.

Саме на стадіоні "Азаді" шах Мохаммед Реза Пехлеві розраховував провести Олімпіаду-1984. Ця арена прийняла Азійські ігри-1974. Тут же збірна Ізраїлю — країни, з якою в Ірану були дружні стосунки, зіграла свій останній матч як член Азіатської конфедерації футболу.

В останні десятиліття саме на стадіоні "Азаді" збірна Ірану з футболу проводила свої домашні матчі.

Нагадаємо, дівчина Ріко Верховена, який став наступним суперником Олександра Усика, вважається однією з головних красунь своєї країни.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримав ще один виклик від відомого боксера, який мріє про бій з українцем.