Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Тегерані зруйновано найбільший стадіон Ірану Азаді

У Тегерані зруйновано найбільший стадіон Ірану Азаді

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 11:01
Стадіон Азаді в Тегерані зруйновано внаслідок ракетної атаки
Руїни спортивного комплексу "Азаді". Фото: Reuters

У Тегерані під час ударів було пошкоджено іранський спортивний комплекс "Азаді". Унаслідок цього частина його будівель зазнала значних руйнувань.

Найбільший спортивний центр Ірану, розташований на заході столиці Тегеран, практично повністю зруйнований унаслідок влучання ракети, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Реклама
Читайте також:
Стадион Азади
Так раніше виглядав стадіон "Азаді". Фото: Getty Images

Один із головних стадіонів Ірану

Комплекс включав кілька арен і тренувальних об'єктів, які використовувалися для проведення міжнародних змагань. Стадіон "Азаді" був побудований 1974 року і спочатку створювався як головний об'єкт Азіатських ігор, які проходили в Тегерані. У той період влада країни розглядала можливість проведення в Ірані Олімпійських ігор 1984 року.

Згодом "Азаді" перетворився на найбільший спортивний центр країни. Тут проходили міжнародні турніри, включно з футбольними матчами збірної Ірану та різними континентальними змаганнями. Останніми роками комплекс неодноразово модернізували, розширюючи інфраструктуру та спортивні об'єкти.

Саме на стадіоні "Азаді" шах Мохаммед Реза Пехлеві розраховував провести Олімпіаду-1984. Ця арена прийняла Азійські ігри-1974. Тут же збірна Ізраїлю — країни, з якою в Ірану були дружні стосунки, зіграла свій останній матч як член Азіатської конфедерації футболу.

В останні десятиліття саме на стадіоні "Азаді" збірна Ірану з футболу проводила свої домашні матчі.

Нагадаємо, дівчина Ріко Верховена, який став наступним суперником Олександра Усика, вважається однією з головних красунь своєї країни.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик отримав ще один виклик від відомого боксера, який мріє про бій з українцем.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Іран спорт футбол бомба Стадіон Азаді
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації