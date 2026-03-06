Крупнейший стадион Ирана Азади разрушен в результате бомбардировки

Руины спортивного комплекса "Азади". Фото: Reuters

В Тегеране в результате ударов был поврежден спортивный комплекс Ирана, стадион "Азади". Часть сооружений комплекса получила серьезные разрушения.

Крупнейший спортивный центр Ирана, расположенный на западе столицы Тегеран, практически полностью разрушен в результате попадания ракеты, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Так раньше выглядел стадион "Азади". Фото: Getty Images

Один из главных стадионов Ирана

Комплекс включал несколько арен и тренировочных объектов, которые использовались для проведения международных соревнований. Стадион "Азади" был построен в 1974 году и изначально создавался как главный объект Азиатских игр, которые проходили в Тегеране. В тот период власти страны рассматривали возможность проведения в Иране Олимпийских игр 1984 года.

Со временем "Азади" превратился в крупнейший спортивный центр страны. Здесь проходили международные турниры, включая футбольные матчи сборной Ирана и различные континентальные соревнования. В последние годы комплекс неоднократно модернизировали, расширяя инфраструктуру и спортивные объекты.

Именно на стадионе "Азади" шах Мохаммед Реза Пехлеви рассчитывал провести Олимпиаду-1984. Эта арена приняла Азиатские игры-1974. Здесь же сборная Израиля — страны, с которой у Ирана были дружественные отношения, сыграла свой последний матч в качестве члена Азиатской конфедерации футбола.

В последние десятилетия именно на стадионе "Азади" сборная Ирана по футболу проводила свои домашние матчи.

