Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В Тегеране после ракетной атаки разрушен крупнейший стадион Азади

В Тегеране после ракетной атаки разрушен крупнейший стадион Азади

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 11:01
Крупнейший стадион Ирана Азади разрушен в результате бомбардировки
Руины спортивного комплекса "Азади". Фото: Reuters

В Тегеране в результате ударов был поврежден спортивный комплекс Ирана, стадион "Азади". Часть сооружений комплекса получила серьезные разрушения.

Крупнейший спортивный центр Ирана, расположенный на западе столицы Тегеран, практически полностью разрушен в результате попадания ракеты, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters

Реклама
Читайте также:
Стадион Азади
Так раньше выглядел стадион "Азади". Фото: Getty Images

Один из главных стадионов Ирана

Комплекс включал несколько арен и тренировочных объектов, которые использовались для проведения международных соревнований. Стадион "Азади" был построен в 1974 году и изначально создавался как главный объект Азиатских игр, которые проходили в Тегеране. В тот период власти страны рассматривали возможность проведения в Иране Олимпийских игр 1984 года.

Со временем "Азади" превратился в крупнейший спортивный центр страны. Здесь проходили международные турниры, включая футбольные матчи сборной Ирана и различные континентальные соревнования. В последние годы комплекс неоднократно модернизировали, расширяя инфраструктуру и спортивные объекты. 

Именно на стадионе "Азади" шах Мохаммед Реза Пехлеви рассчитывал провести Олимпиаду-1984. Эта арена приняла Азиатские игры-1974. Здесь же сборная Израиля — страны, с которой у Ирана были дружественные отношения, сыграла свой последний матч в качестве члена Азиатской конфедерации футбола. 

В последние десятилетия именно на стадионе "Азади" сборная Ирана по футболу проводила свои домашние матчи.  

Напомним, девушка Рико Верховена, который стал следующим соперником Александра Усика, считается одной из главных красавиц своей страны. 

Чемпион мира по боксу Александр Усик получил еще один вызов от известного боксера, который мечтает о бое с украинцем. 

Иран спорт футбол бомба Стадион Азади
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации