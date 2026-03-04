Видео
Главная Спорт Стало известно, кто может заменить Иран на ЧМ-2026

Стало известно, кто может заменить Иран на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 22:31
Ирак и ОАЭ могут заменить Иран на ЧМ-2026
Сборная Ирана по футболу. Фото: instagram.com/teammellifootball

Аналитики рассказали, какая сборная может занять место Ирана на чемпионате мира 2026 . Такой вариант рассматривается на случай отказа иранской команды от участия в турнире.

Об этом сообщает Football Meets Data, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Сборная Ирана по футболу
Сборная Ирана на тренировке. Фото: instagram.com/teammellifootball

Главный кандидат — сборная Ирака

По данным аналитиков, наиболее вероятно, что вакантную путевку получит команда из азиатской федерации. Первым претендентом называют сборную Ирака, которая стала лучшей среди команд отбора, которые напрямую не квалифицировались на ЧМ-2026.

Иракцам еще предстоит сыграть в плей-офф. Для выхода на ЧМ-2026 им нужно победить на нейтральном поле Боливию или Суринам. Если они пробьются через стыковые матчи, то следующим кандидатом стали Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно календарю турнира, сборная Ирана на чемпионате мира 2026 года должна была сыграть в группе против Новой Зеландии, Бельгии и Египта на территории США.

Напомним, Михаил Мудрик сообщил, подавал ли в суд на УАФ.

Ранее Юлия Левченко показала свою реакцию на поражение от Ярославы Магучих.

Иран Ирак ОАЭ Сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
