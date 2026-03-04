Ирак и ОАЭ могут заменить Иран на ЧМ-2026

Сборная Ирана по футболу. Фото: instagram.com/teammellifootball

Аналитики рассказали, какая сборная может занять место Ирана на чемпионате мира 2026 . Такой вариант рассматривается на случай отказа иранской команды от участия в турнире.

Об этом сообщает Football Meets Data, передает портал Новини.LIVE.

Сборная Ирана на тренировке. Фото: instagram.com/teammellifootball

Главный кандидат — сборная Ирака

По данным аналитиков, наиболее вероятно, что вакантную путевку получит команда из азиатской федерации. Первым претендентом называют сборную Ирака, которая стала лучшей среди команд отбора, которые напрямую не квалифицировались на ЧМ-2026.

Иракцам еще предстоит сыграть в плей-офф. Для выхода на ЧМ-2026 им нужно победить на нейтральном поле Боливию или Суринам. Если они пробьются через стыковые матчи, то следующим кандидатом стали Объединенные Арабские Эмираты.

Согласно календарю турнира, сборная Ирана на чемпионате мира 2026 года должна была сыграть в группе против Новой Зеландии, Бельгии и Египта на территории США.

