Головна Спорт Названо можливі заміни Ірану на ЧС-2026

Названо можливі заміни Ірану на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 22:31
Хто може замінити Іран на ЧС-2026: прогноз аналітиків
Збірна Ірану з футболу. Фото: instagram.com/teammellifootball

Аналітики пояснили, яка збірна може отримати місце Ірану на чемпіонаті світу 2026. Такий сценарій можливий у разі відмови іранської команди від участі у турнірі.

Про це повідомляє Football Meets Data, передає портал Новини.LIVE.

Збірна Ірану на тренуванні. Фото: instagram.com/teammellifootball

Головний кандидат — збірна Іраку

За даними аналітиків, найбільш імовірно, що вакантну путівку отримає команда з азійської федерації. Першим претендентом називають збірну Іраку, яка стала найкращою серед команд відбору, що напряму не кваліфікувалися на ЧС-2026.

Іракцям ще належить зіграти у плей-оф. Для виходу на ЧС-2026 їм потрібно перемогти на нейтральному полі Болівію або Суринам. Якщо вони проб’ються через стикові матчі, то наступним кандидатом стали Об’єднані Арабські Емірати.

Згідно з календарем турніру, збірна Ірану на чемпіонаті світу 2026 року мала зіграти в групі проти Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту на території США.

Іран Ірак ОАЕ Збірна Ірану з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
