Хто може замінити Іран на ЧС-2026: прогноз аналітиків

Аналітики пояснили, яка збірна може отримати місце Ірану на чемпіонаті світу 2026. Такий сценарій можливий у разі відмови іранської команди від участі у турнірі.

Головний кандидат — збірна Іраку

За даними аналітиків, найбільш імовірно, що вакантну путівку отримає команда з азійської федерації. Першим претендентом називають збірну Іраку, яка стала найкращою серед команд відбору, що напряму не кваліфікувалися на ЧС-2026.

Іракцям ще належить зіграти у плей-оф. Для виходу на ЧС-2026 їм потрібно перемогти на нейтральному полі Болівію або Суринам. Якщо вони проб’ються через стикові матчі, то наступним кандидатом стали Об’єднані Арабські Емірати.

Згідно з календарем турніру, збірна Ірану на чемпіонаті світу 2026 року мала зіграти в групі проти Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту на території США.

