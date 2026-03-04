Війна на Близькому Сході ставить під загрозу проведення Формули-1

Одна з трас Формули-1. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Керівництво "Формули-1" обговорює можливі зміни до календаря чемпіонату світу сезону 2026 року. За попередніми даними, кількість етапів можуть зменшити до 22.

Це пов'язано з напруженою ситуацією на Близькому Сході, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на The Telegraph.

Реклама

Читайте також:

У разі подальшого розвитку конфлікту проведення окремих перегонів у регіоні може опинитися під загрозою, тому організатори вже оцінюють можливі коригування розкладу.

Наразі календар "Формули-1" продовжує зростати. Останніми роками чемпіонат регулярно розширював програму етапів, а сезон-2024 став найдовшим в історії серії та включав 24 перегони. Керівництво серії раніше заявляло, що прагне утримувати календар у межах приблизно 24 етапів.

Етап Формули-1 у Бахрейні. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Зміни у Формулі-1

Паралельно з обговоренням календаря триває підготовка до великих змін, які набудуть чинності 2026 року. У чемпіонаті з'явиться нове технічне регулювання, що передбачатиме оновлені гібридні силові установки та вищу частку електричної потужності.

Крім того, у сезоні-2026 до учасників чемпіонату приєднається нова команда. Американський проєкт Cadillac, підтриманий General Motors і Andretti Global, отримав схвалення на участь, що збільшить кількість колективів у пелотоні та стане однією з ключових подій для майбутнього "Формули-1".

Нагадаємо, один із відомих футболістів збірної Ірану кинув спорт заради того, щоб мобілізуватися до армії.

А ось португалець Кріштіану Роналду не захотів наражати себе на небезпеку, хоча в "Аль-Насрі" заперечують його від'їзд.