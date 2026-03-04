Видео
Главная Спорт Несколько этапов Формулы-1 могут отменить из-за действий Ирана

Несколько этапов Формулы-1 могут отменить из-за действий Ирана

Дата публикации 4 марта 2026 15:01
Формула-1 может сократить календарь сезона из-за обстрелов Ирана
Одна из трасс Формулы-1. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Руководство "Формулы-1" рассматривает возможность изменения календаря чемпионата мира 2026 года. Число этапов может быть сокращено до 22. 

Это связано с напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph.

Читайте также:

В случае дальнейшего развития конфликта проведение отдельных гонок в регионе может оказаться под угрозой, поэтому организаторы уже оценивают возможные корректировки расписания.

Сейчас календарь "Формулы-1" продолжает расти. В последние годы чемпионат регулярно расширял программу этапов, а сезон-2024 стал самым длинным в истории серии и включал 24 гонки. Руководство серии ранее заявляло, что стремится удерживать календарь в пределах примерно 24 этапов. 

Формула-1
Этап Формулы-1 в Бахрейне. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Изменения в Формуле-1

Параллельно с обсуждением календаря идет подготовка к крупным изменениям, которые вступят в силу в 2026 году. В чемпионате появится новое техническое регулирование, предусматривающее обновленные гибридные силовые установки и более высокую долю электрической мощности.

Кроме того, в сезоне-2026 к участникам чемпионата присоединится новая команда. Американский проект Cadillac, поддержанный General Motors и Andretti Global, получил одобрение на участие, что увеличит число коллективов в пелотоне и станет одним из ключевых событий для будущего "Формулы-1". 

Напомним, один из известных футболистов сборной Ирана бросил спорт ради того, чтобы мобилизироваться в армию

А вот португалец Криштиану Роналду не захотел подвергать себя опасности, хотя в "Аль-Насре" отрицают его отъезд

Иран война спорт Формула-1 автоспорт
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
