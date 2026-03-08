Відео
Україна
Головна Спорт Клуб УПЛ намагається викупити Супрягу у Динамо

Клуб УПЛ намагається викупити Супрягу у Динамо

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 12:35
Епіцентр хоче викупити Супрягу у Динамо
Владислав Супряга. Фото: "Епіцентр"

Український нападник "Епіцентра" Владислав Супряга яскраво проявив себе у матчі 19-го туру Української Прем'єр-ліги проти "Колоса". Форвард оформив дубль та віддав результативну передачу, допомігши своїй команді здобути перемогу з рахунком 4:0.

Інформацію про майбутнє футболіста повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Читайте також:

Клуб задоволений грою форварда

У клубі позитивно оцінюють виступи Супряги та його ставлення до тренувального процесу. У "Епіцентрі" задоволені прогресом гравця та розглядають можливість викупу його контракту.

Права на 24-річного нападника наразі належать "Динамо". Керівництво дебютанта УПЛ вже працює над тим, щоб оформити повноцінний трансфер футболіста.

Сам Супряга також не заперечує проти продовження кар’єри в нинішньому клубі. Футболіст хоче віддячити головному тренеру Сергію Нагорняку, який довіряє йому та підтримує розвиток нападника.

Водночас потенційний трансфер може зірвати один фактор. Якщо "Епіцентр" за підсумками сезону вилетить до Першої ліги, домовленість щодо викупу гравця може не відбутися.

У поточному сезоні Української Прем'єр-ліги Владислав Супряга провів 12 матчів. На його рахунку три забиті м’ячі та одна результативна передача. Контракт футболіста з "Динамо" чинний до літа 2027 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український захисник Ілля Забарний повторив досягнення Руслана Маліновського.

Також стало відомо, що гравець з Боснії взяв українське громадянство.

футбол Динамо Футбол трансфери Владислав Супряга ФК Епіцентр
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
