Супряга летому может сменить клуб после трансфера из Динамо

Владислав Супряга. Фото: "Эпицентр"

Украинский форвард "Эпицентра" Владислав Супряга провел яркий матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги против "Колоса". Форвард дважды забил и сделал голевую передачу, а команда победила со счетом 4:0.

Информацию о будущем футболиста сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Реклама

Читайте также:

Клуб доволен игрой форварда

В клубе положительно оценивают выступления Супряги и его отношение к тренировочному процессу. В "Эпицентре" довольны прогрессом игрока и рассматривают возможность выкупа его контракта.

Права на 24-летнего нападающего сейчас принадлежат "Динамо". Руководство дебютанта УПЛ уже работает над тем, чтобы оформить полноценный трансфер футболиста.

Сам Супряга также не возражает против продолжения карьеры в нынешнем клубе. Футболист хочет отблагодарить главного тренера Сергея Нагорняка, который доверяет ему и поддерживает развитие нападающего.

В то же время потенциальный трансфер может сорвать один фактор. Если "Эпицентр" по итогам сезона вылетит в Первую лигу, договоренность о выкупе игрока может не состояться.

В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги Владислав Супряга провел 12 матчей. На его счету три забитых мяча и одна результативная передача. Контракт футболиста с "Динамо" действует до лета 2027 года.

Напомним, ранее стало известно, что украинский защитник Илья Забарный повторил достижение Руслана Малиновского.

Также стало известно, что игрок из Боснии взял украинское гражданство.