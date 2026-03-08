Видео
Динамо в ближайшее время может продать Супрягу

Дата публикации 8 марта 2026 12:35
Супряга летому может сменить клуб после трансфера из Динамо
Владислав Супряга. Фото: "Эпицентр"

Украинский форвард "Эпицентра" Владислав Супряга провел яркий матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги против "Колоса". Форвард дважды забил и сделал голевую передачу, а команда победила со счетом 4:0.

Информацию о будущем футболиста сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Клуб доволен игрой форварда

В клубе положительно оценивают выступления Супряги и его отношение к тренировочному процессу. В "Эпицентре" довольны прогрессом игрока и рассматривают возможность выкупа его контракта.

Права на 24-летнего нападающего сейчас принадлежат "Динамо". Руководство дебютанта УПЛ уже работает над тем, чтобы оформить полноценный трансфер футболиста.

Сам Супряга также не возражает против продолжения карьеры в нынешнем клубе. Футболист хочет отблагодарить главного тренера Сергея Нагорняка, который доверяет ему и поддерживает развитие нападающего.

В то же время потенциальный трансфер может сорвать один фактор. Если "Эпицентр" по итогам сезона вылетит в Первую лигу, договоренность о выкупе игрока может не состояться.

В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги Владислав Супряга провел 12 матчей. На его счету три забитых мяча и одна результативная передача. Контракт футболиста с "Динамо" действует до лета 2027 года.

Напомним, ранее стало известно, что украинский защитник Илья Забарный повторил достижение Руслана Малиновского.

Также стало известно, что игрок из Боснии взял украинское гражданство.

футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Супряга ФК Эпицентр
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
