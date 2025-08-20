Видео
Главная Спорт Что сказал Нагорняк о переходе Супряги из Динамо в Эпицентр

Что сказал Нагорняк о переходе Супряги из Динамо в Эпицентр

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 13:31
Нагорняк раскрыл смысл трансфера Супряги в Эпицентр
Сергей Нагорняк во время матча. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк подтвердил, что команда арендовала нападающего киевского "Динамо" Владислава Супрягу.

Наставник подчеркнул, что этот вариант будет полезен всем сторонам, сообщает "Трибуна". 

Владислав Супряга уже заявлен за новый клуб и должен присоединиться к коллективу в ближайшие дни. "Эпицентр" рассчитывает на него в предстоящем сезоне Премьер-лиги, где команда ставит задачу закрепиться в дивизионе. 

Владислав Супряга
Владислав Супряга на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ключевым фактором стала заинтересованность самого игрока в переходе. Несмотря на вариант с зарубежным клубом, Владислав Супряга выбрал "Эпицентр", где рассчитывает получить регулярную игровую практику.

Что Нагорняк сказал о Супряге

Руководство "Эпицентра" в переговорах тесно сотрудничало с "Динамо". Срок аренды рассчитан до конца сезона, при этом киевляне сохранили контрактные права на футболиста и будут следить за его прогрессом.

Сергей Нагорняк
Тренер Сергей Нагорняк. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

"Да, Супряга уже наш игрок, мы договорились с "Динамо" по аренде. Я знаю его давно, ещё по работе в "Днепре", и верю, что он сможет прибавить. Сейчас Влад переживает непростое время, но здесь ему дадут шанс проявить себя. Надеюсь, эта история станет полезной и для него, и для нашей команды", — объяснил Нагорняк.

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Супряга Эпицентр
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
