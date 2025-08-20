Нагорняк раскрыл смысл трансфера Супряги в Эпицентр

Что сказал Нагорняк о переходе Супряги из Динамо в Эпицентр
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк подтвердил, что команда арендовала нападающего киевского "Динамо" Владислава Супрягу.
Наставник подчеркнул, что этот вариант будет полезен всем сторонам, сообщает "Трибуна".
Владислав Супряга уже заявлен за новый клуб и должен присоединиться к коллективу в ближайшие дни. "Эпицентр" рассчитывает на него в предстоящем сезоне Премьер-лиги, где команда ставит задачу закрепиться в дивизионе.
Ключевым фактором стала заинтересованность самого игрока в переходе. Несмотря на вариант с зарубежным клубом, Владислав Супряга выбрал "Эпицентр", где рассчитывает получить регулярную игровую практику.
Что Нагорняк сказал о Супряге
Руководство "Эпицентра" в переговорах тесно сотрудничало с "Динамо". Срок аренды рассчитан до конца сезона, при этом киевляне сохранили контрактные права на футболиста и будут следить за его прогрессом.
"Да, Супряга уже наш игрок, мы договорились с "Динамо" по аренде. Я знаю его давно, ещё по работе в "Днепре", и верю, что он сможет прибавить. Сейчас Влад переживает непростое время, но здесь ему дадут шанс проявить себя. Надеюсь, эта история станет полезной и для него, и для нашей команды", — объяснил Нагорняк.
Напомним, Ярослава Магучих изменила тренировки ради того, чтобы снова сражаться за победу в легкоатлетических турнирах.
Украинская спортсменка Дарья Русаненко стала автором нового мирового рекорда в пауэрлифтинге.
Марина Бех-Романчук не стала дожидаться второй допинг-пробы и объявила о смене приоритетов и приостановлении карьеры.
Читайте Новини.LIVE!