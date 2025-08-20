Нагорняк розкрив сенс трансферу Супряги в Епіцентр

Що сказав Нагорняк про перехід Супряги з Динамо в Епіцентр
Головний тренер "Епіцентру" Сергій Нагорняк підтвердив, що команда орендувала нападника київського "Динамо" Владислава Супрягу.
Наставник наголосив, що цей варіант буде корисний усім сторонам, повідомляє "Трибуна".
Владислав Супряга вже заявлений за новий клуб та має приєднатися до колективу найближчими днями. "Епіцентр" розраховує на нього в майбутньому сезоні Прем'єр-ліги, де команда ставить завдання закріпитися в дивізіоні.
Ключовим фактором стала зацікавленість самого гравця в переході. Попри варіант із закордонним клубом, Владислав Супряга вибрав "Епіцентр", де розраховує отримати регулярну ігрову практику.
Що Нагорняк сказав про Супрягу
Керівництво "Епіцентру" в переговорах тісно співпрацювало з "Динамо". Термін оренди розрахований до кінця сезону, при цьому кияни зберегли контрактні права на футболіста та стежитимуть за його прогресом.
"Так, Супряга вже наш гравець, ми домовилися з "Динамо" щодо оренди. Я знаю його давно, ще по роботі в "Дніпрі", і вірю, що він зможе додати. Зараз Влад переживає непростий час, але тут йому дадуть шанс проявити себе. Сподіваюся, ця історія стане корисною і для нього, і для нашої команди", — пояснив Нагорняк.
