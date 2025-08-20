Нагорняк розкрив сенс трансферу Супряги в Епіцентр

Сергій Нагорняк під час матчу. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Головний тренер "Епіцентру" Сергій Нагорняк підтвердив, що команда орендувала нападника київського "Динамо" Владислава Супрягу.

Наставник наголосив, що цей варіант буде корисний усім сторонам, повідомляє "Трибуна".

Реклама

Читайте також:

Владислав Супряга вже заявлений за новий клуб та має приєднатися до колективу найближчими днями. "Епіцентр" розраховує на нього в майбутньому сезоні Прем'єр-ліги, де команда ставить завдання закріпитися в дивізіоні.

Владислав Супряга на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Ключовим фактором стала зацікавленість самого гравця в переході. Попри варіант із закордонним клубом, Владислав Супряга вибрав "Епіцентр", де розраховує отримати регулярну ігрову практику.

Що Нагорняк сказав про Супрягу

Керівництво "Епіцентру" в переговорах тісно співпрацювало з "Динамо". Термін оренди розрахований до кінця сезону, при цьому кияни зберегли контрактні права на футболіста та стежитимуть за його прогресом.

Тренер Сергій Нагорняк. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

"Так, Супряга вже наш гравець, ми домовилися з "Динамо" щодо оренди. Я знаю його давно, ще по роботі в "Дніпрі", і вірю, що він зможе додати. Зараз Влад переживає непростий час, але тут йому дадуть шанс проявити себе. Сподіваюся, ця історія стане корисною і для нього, і для нашої команди", — пояснив Нагорняк.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх змінила тренування заради того, щоб знову боротися за перемогу в легкоатлетичних турнірах.

Українська спортсменка Дар'я Русаненко стала автором нового світового рекорду в пауерліфтингу.

Марина Бех-Романчук не стала чекати другої допінг-проби та оголосила про зміну пріоритетів та призупинення кар'єри.