Що сказав Нагорняк про перехід Супряги з Динамо в Епіцентр

Що сказав Нагорняк про перехід Супряги з Динамо в Епіцентр

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 13:31
Нагорняк розкрив сенс трансферу Супряги в Епіцентр
Сергій Нагорняк під час матчу. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Головний тренер "Епіцентру" Сергій Нагорняк підтвердив, що команда орендувала нападника київського "Динамо" Владислава Супрягу.

Наставник наголосив, що цей варіант буде корисний усім сторонам, повідомляє "Трибуна".

Читайте також:

Владислав Супряга вже заявлений за новий клуб та має приєднатися до колективу найближчими днями. "Епіцентр" розраховує на нього в майбутньому сезоні Прем'єр-ліги, де команда ставить завдання закріпитися в дивізіоні.

Владислав Супряга
Владислав Супряга на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Ключовим фактором стала зацікавленість самого гравця в переході. Попри варіант із закордонним клубом, Владислав Супряга вибрав "Епіцентр", де розраховує отримати регулярну ігрову практику.

Що Нагорняк сказав про Супрягу

Керівництво "Епіцентру" в переговорах тісно співпрацювало з "Динамо". Термін оренди розрахований до кінця сезону, при цьому кияни зберегли контрактні права на футболіста та стежитимуть за його прогресом.

Сергей Нагорняк
Тренер Сергій Нагорняк. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

"Так, Супряга вже наш гравець, ми домовилися з "Динамо" щодо оренди. Я знаю його давно, ще по роботі в "Дніпрі", і вірю, що він зможе додати. Зараз Влад переживає непростий час, але тут йому дадуть шанс проявити себе. Сподіваюся, ця історія стане корисною і для нього, і для нашої команди", — пояснив Нагорняк.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Владислав Супряга Епіцентр
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
