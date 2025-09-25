Видео
Україна
Видео

Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Супряга дал важное обещание болельщикам Эпицентра

Супряга дал важное обещание болельщикам Эпицентра

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 10:01
Супряга рассказал о своем состоянии после травмы во время матча
Владислав Супряга во время тренировки. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Арендованный у киевского "Динамо" форвард "Эпицентра" Владислав Супряга получил травму в матче 6-го тура УПЛ против "Кривбасса", который завершился результативной победой криворожской команды со счетом 5:4.

Спустя несколько дней после инцидента Супряга обратился к болельщикам, сообщает аккаунт "Эпицентра" в Instagram

По информации клуба, у футболиста диагностирован вывих локтевого сустава левой руки. Повреждение было получено в эпизоде, когда нападающий после удара головой неудачно приземлился. 

Владислав Супряга
Супрягу унесли с поля на носилках. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Эта встреча стала для Владислава Супряги особенной, ведь он впервые с сентября 2020 года сумел отличиться забитым мячом на клубном уровне. Головой он открыл счет для своей команды, но радость оказалась недолгой.

Реакция Супряги на ситуацию

Несмотря на повреждение, нападающий вышел на связь с болельщиками и оценил собственное состояние.

"Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что смогу как можно быстрее вернуться на поле и продолжить бороться за команду", — написал Супряга. 

спорт футбол УПЛ Владислав Супряга травма ФК Эпицентр
