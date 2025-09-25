Супряга розповів про свій стан після травми під час матчу

Владислав Супряга під час тренування. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Орендований у київського "Динамо" форвард "Епіцентру" Владислав Супряга дістав травму в матчі 6-го туру УПЛ проти "Кривбасу", який завершився результативною перемогою криворізької команди з рахунком 5:4.

Через декілька днів після інциденту Супряга звернувся до вболівальників, повідомляє акаунт "Епіцентру" в Instagram.

За інформацією клубу, у футболіста діагностовано вивих ліктьового суглоба лівої руки. Пошкодження було отримано в епізоді, коли нападник після удару головою невдало приземлився.

Супрягу забрали з поля на ношах. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Ця зустріч стала для Владислава Супряги особливою, адже він уперше з вересня 2020 року зумів відзначитися забитим м'ячем на клубному рівні. Головою він відкрив рахунок для своєї команди, але радість виявилася недовгою.

Реакція Супряги на ситуацію

Попри ушкодження, нападник вийшов на зв'язок з уболівальниками та оцінив власний стан.

"Дякую всім за підтримку. Сподіваюся, що зможу якнайшвидше повернутися на поле і продовжити боротися за команду", — написав Супряга.

