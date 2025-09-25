Відео
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Спорт Супряга дав важливу обіцянку вболівальникам Епіцентру

Супряга дав важливу обіцянку вболівальникам Епіцентру

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 10:01
Супряга розповів про свій стан після травми під час матчу
Владислав Супряга під час тренування. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Орендований у київського "Динамо" форвард "Епіцентру" Владислав Супряга дістав травму в матчі 6-го туру УПЛ проти "Кривбасу", який завершився результативною перемогою криворізької команди з рахунком 5:4.

Через декілька днів після інциденту Супряга звернувся до вболівальників, повідомляє акаунт "Епіцентру" в Instagram.

Читайте також:

За інформацією клубу, у футболіста діагностовано вивих ліктьового суглоба лівої руки. Пошкодження було отримано в епізоді, коли нападник після удару головою невдало приземлився.

Владислав Супряга
Супрягу забрали з поля на ношах. Фото: instagram.com/fc_epicentr_official/

Ця зустріч стала для Владислава Супряги особливою, адже він уперше з вересня 2020 року зумів відзначитися забитим м'ячем на клубному рівні. Головою він відкрив рахунок для своєї команди, але радість виявилася недовгою.

Реакція Супряги на ситуацію

Попри ушкодження, нападник вийшов на зв'язок з уболівальниками та оцінив власний стан.

"Дякую всім за підтримку. Сподіваюся, що зможу якнайшвидше повернутися на поле і продовжити боротися за команду", — написав Супряга.

Нагадаємо, Олександр Усик звернувся до Джейка Пола з приводу можливого майбутнього бою суперників.

Легкоатлетка Марія Жодзик була змушена змінити громадянство, щоб отримати шанс перемогти Ярославу Магучіх.

спорт футбол УПЛ Владислав Супряга травма ФК Епіцентр
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
