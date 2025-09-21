Видео
Главная Спорт Супряга получил тяжелую травму, забивая первый за пять лет гол

Супряга получил тяжелую травму, забивая первый за пять лет гол

Дата публикации 21 сентября 2025 21:47
Супряга забил первый гол за пять лет и травмировался в матче УПЛ — видео
Владислав Супряга лежит на газоне. Фото: кадр из видео

В Тернополе "Эпицентр" принимал криворожский "Кривбасс" в рамках шестого тура УПЛ. Гости одержали победу со счетом 5:4.

Однако, самым интересным событием игры стал гол Владислава Супряги, который впервые забил в официальном матче за последние пять лет, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Что произошло с Супрягой

Глейкер Мендоса открыл счет на 3-й минуте, но уже на 8-й Хоакин Сифуэнтус сравнял цифры на табло, после удара с пенальти.

На 11-й минуте Супряга вывел "Эпицентр" вперед.

После подачи Супряга высоко выпрыгнул и пробил головой — гол. Однако, после прыжка он неудачно упал и сразу его заменили и госпитализировали.

Владислав во втором тайме вернулся к своей команде с гипсом на руке.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк написал, что увидел вывих локтевого сустава.

"Учитывая анатомию участка, под большим риском в этом случае является травма нервов, сосудов и сухожилий. Также иногда такие падения заканчиваются переломами", — написал врач.

Напомним, центрального защитника киевского "Динамо" признали лучшим в мире.

Также ранее Артем Кравец ответил руководству "Динамо", которое не восприняло его критику.

УПЛ Кривбасс Владислав Супряга травма Эпицентр
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
