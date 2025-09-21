Супряга забив перший гол за п’ять років та травмувався у матчі УПЛ — відео

Владислав Супряга лежить на газоні. Фото: кадр з відео

У Тернополі "Епіцентр" приймав криворізький "Кривбас" у рамках шостого туру УПЛ. Гості здобули перемогу з рахунком 5:4.

Однак, найцікавішою подією гри став гол Владислава Супряги, який вперше забив в офіційному матчі за останні п'ять років, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що сталося з Супрягою

Глейкер Мендоса відкрив рахунок на 3-й хвилині, але вже на 8-й Хоакін Сіфуентус зрівняв цифри на табло, після удару з пенальті.

На 11-й хвилині Супряга вивів "Епіцентр" вперед.

Після подачі Супряга високо вистрибнув та пробив головою — гол. Однак, після стрибка він невдало упав і відразу його замінили та госпіталізували.

Владислав у другому таймі повернувся до своєї команди з гіпсом на руці.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк написав, що побачив вивих ліктьового суглоба.

"Зважаючи на анатомію ділянки, під великим ризиком у цьому випадку є травма нервів, судин та сухожиль. Також інколи такі падіння закінчуються переломами", — написав лікар.

Нагадаємо, центрального захисника київського "Динамо" визнали найкращим у світі.

Також раніше Артем Кравець відповів керівництву "Динамо", яке не сприйняло його критику.