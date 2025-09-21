Супряга забив перший гол за п’ять років та травмувався у матчі УПЛ — відео

Супряга отримав важку травму, забиваючи перший за п'ять років гол
У Тернополі "Епіцентр" приймав криворізький "Кривбас" у рамках шостого туру УПЛ. Гості здобули перемогу з рахунком 5:4.
Однак, найцікавішою подією гри став гол Владислава Супряги, який вперше забив в офіційному матчі за останні п'ять років, повідомив портал Новини.LIVE.
Що сталося з Супрягою
Глейкер Мендоса відкрив рахунок на 3-й хвилині, але вже на 8-й Хоакін Сіфуентус зрівняв цифри на табло, після удару з пенальті.
На 11-й хвилині Супряга вивів "Епіцентр" вперед.
Після подачі Супряга високо вистрибнув та пробив головою — гол. Однак, після стрибка він невдало упав і відразу його замінили та госпіталізували.
Владислав у другому таймі повернувся до своєї команди з гіпсом на руці.
Спортивний лікар Дмитро Бабелюк написав, що побачив вивих ліктьового суглоба.
"Зважаючи на анатомію ділянки, під великим ризиком у цьому випадку є травма нервів, судин та сухожиль. Також інколи такі падіння закінчуються переломами", — написав лікар.
