Забарний повторив показник Маліновського у Лізі 1

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український захисник "ПСЖ" Ілля Забарний проводить ювілейний матч у чемпіонаті Франції. Поєдинок проти "Монако" у 25-му турі став для нього 20-м у Лізі 1.

Про це свідчать статистичні дані французького чемпіонату, передає портал Новини.LIVE.

Українці у чемпіонаті Франції

Після цього виходу на поле в цьому матчі Забарний зрівнявся за кількістю ігор у Лізі 1 з півзахисником Русланом Маліновським. Українець у свій час також провів 20 поєдинків у складі "Марселя".

Більше матчів у французькому чемпіонаті серед українських футболістів провели лише троє гравців. Рекорд належить Олександру Заварову, який відіграв 58 матчів за "Нансі".

Друге місце у списку займає захисник Едуард Соболь, який провів 28 ігор за "Страсбур". Третім є Сергій Скаченко, який у складі "Меца" зіграв 27 матчів у французькій першості.

Також до десятки українців за кількістю матчів у Лізі 1 входять Максим Левицький, Данило Ігнатенко, Павло Яковенко, Роман Яремчук, Юрій Яковенко та Микола Кухаревич.

