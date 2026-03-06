Видео
Видео

Забарный достиг отметки в 20 матчей во Франции

Дата публикации 6 марта 2026 22:59
Забарный догнал Малиновского по одному из достижений
Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинский защитник "ПСЖ" Илья Забарный принял участие в своем 20-м матче чемпионата Франции. Юбилейной для него стала игра против "Монако" в рамках 25-го тура Лиги 1.

Об этом свидетельствуют статистические данные французского чемпионата, передает портал Новини.LIVE.

Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Reuters

Украинцы в чемпионате Франции

После этого выхода на поле в этом матче Забарный сравнялся по количеству игр в Лиге 1 с полузащитником Русланом Малиновским. Украинец в свое время также провел 20 поединков в составе "Марселя".

Больше матчей во французском чемпионате среди украинских футболистов провели только трое игроков. Рекорд принадлежит Александру Заварову, который отыграл 58 матчей за "Нанси".

Второе место в списке занимает защитник Эдуард Соболь, который провел 28 игр за "Страсбур". Третьим является Сергей Скаченко, который в составе "Меца" сыграл 27 матчей во французском первенстве.

Также в десятку украинцев по количеству матчей в Лиге 1 входят Максим Левицкий, Даниил Игнатенко, Павел Яковенко, Роман Яремчук, Юрий Яковенко и Николай Кухаревич.

футбол ПСЖ Французская Лига 1 Руслан Малиновский Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
