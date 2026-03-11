Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Майк Тайсон удивил заявлением о слабости Усика

Майк Тайсон удивил заявлением о слабости Усика

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 10:48
Майк Тайсон объяснил, почему Усик не выйдет с ним на ринг
Майк Тайсон во время визита в Африку. Фото: Justin Makangara/Anadolu via Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился мнением о нынешнем поколении боксеров. Легендарный американец также высказался о чемпионе мира по версиям WBC WBA и IBF Александре Усике.

"Железный Майк" уверен, что в его времена боксеры были более устойчивыми к потрясениям, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Ring

Реклама
Читайте также:

Майк Тайсон отметил, что украинский боксер уже добился значительных результатов на профессиональном ринге. Среди его главных побед американец упомянул поединки против Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. 

Александр Усик
Александр Усик готовится к поединку. Фото: instagram.com/usykaa/

Тайсон сравнил эпохи бокса

Бывший чемпион также обратил внимание на различия между современным боксом и временем, когда выступали он сам, Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис. По его словам, интенсивность боев и количество защит титула тогда были значительно выше. "Железный Майк" считает, что Александру Усику и другим современным чемпионам было бы сложно выдержать такой темп. 

"Я бы с удовольствием вышел в ринг против Усика. Холифилд тоже устроил бы ему очень тяжелый бой. Но это была другая эпоха, и тогда, чтобы победить таких ребят, их нужно было буквально уничтожать", — заявил Майк Тайсон. 

Напомним, ранее британский боксер Тайсон Фьюри сделал прогноз на предстоящий бой Александра Усика против Рико Верховена. 

Тем временем сам Александр Усик уже выбрал оппонентов, с которыми хочет сразиться перед завершением карьеры. 

спорт Александр Усик бокс Майк Тайсон Эвандер Холифилд
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации