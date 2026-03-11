Майк Тайсон объяснил, почему Усик не выйдет с ним на ринг

Майк Тайсон во время визита в Африку. Фото: Justin Makangara/Anadolu via Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился мнением о нынешнем поколении боксеров. Легендарный американец также высказался о чемпионе мира по версиям WBC WBA и IBF Александре Усике.

"Железный Майк" уверен, что в его времена боксеры были более устойчивыми к потрясениям, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

Майк Тайсон отметил, что украинский боксер уже добился значительных результатов на профессиональном ринге. Среди его главных побед американец упомянул поединки против Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

Александр Усик готовится к поединку. Фото: instagram.com/usykaa/

Тайсон сравнил эпохи бокса

Бывший чемпион также обратил внимание на различия между современным боксом и временем, когда выступали он сам, Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис. По его словам, интенсивность боев и количество защит титула тогда были значительно выше. "Железный Майк" считает, что Александру Усику и другим современным чемпионам было бы сложно выдержать такой темп.

"Я бы с удовольствием вышел в ринг против Усика. Холифилд тоже устроил бы ему очень тяжелый бой. Но это была другая эпоха, и тогда, чтобы победить таких ребят, их нужно было буквально уничтожать", — заявил Майк Тайсон.

Напомним, ранее британский боксер Тайсон Фьюри сделал прогноз на предстоящий бой Александра Усика против Рико Верховена.

Тем временем сам Александр Усик уже выбрал оппонентов, с которыми хочет сразиться перед завершением карьеры.