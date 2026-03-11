Фьюри объяснил, чем Усик опасен для Верховена

Тайсон Фьюри делится прогнозом на бой. Фото: скриншот YouTube

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке между Александром Усиком и нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Британский боксер отметил физические данные соперника украинца и его ударную мощь.

Фьюри назвал преимущество Верховена над украинцем, которое может повлиять на исход поединка, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью журналисту Гарету Дэвису.

Рико Верховен обладает внушительными габаритами и может представлять серьезную угрозу на ринге. В то же время Тайсон Фьюри напомнил, что Александр Усик уже встречался с крупными соперниками и имеет опыт боев против боксеров с похожими характеристиками.

Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Фьюри дал прогноз на бой Усик — Верховен

Британец также отметил, что украинский чемпион за годы карьеры уже сталкивался с мощными правшами, способными завершить бой нокаутом. Среди таких соперников он упомянул Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

"Верховен — здоровенный парень, у него тяжелая правая рука. Но Усик уже боксировал с такими ребятами, которые могут нокаутировать одним ударом. Он дрался со многими большими соперниками, так что знает, как справляться с таким стилем", — объяснил Фьюри.

Рико Верховен на телешоу. Фото: скриншот YouTube

Бой Усика и Верховена запланирован на 23 мая и пройдет в Египте. Поединок примет площадка в Гизе рядом с пирамидами. Александр Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC WBA и IBF, а Рико Верховен известен как многолетний чемпион Glory в тяжелом весе.

