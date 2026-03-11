Ф'юрі назвал фаворита поєдинку Усика та Верховена

Тайсон Ф'юрі ділиться прогнозом на бій. Фото: скриншот YouTube

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі прокоментував можливий бій між Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Британський боксер звернув увагу на габарити суперника українця та силу його удару.

Ф'юрі назвав перевагу Верховена над українцем, яка може вплинути на результат поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю журналісту Гарету Девісу.

Ріко Верховен володіє значними габаритами і може становити серйозну загрозу на рингу. Водночас Тайсон Ф'юрі нагадав, що Олександр Усик вже зустрічався з великими суперниками і має досвід боїв проти боксерів зі схожими характеристиками.

Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Ф'юрі дав прогноз на бій Усик — Верховен

Британець також зазначив, що український чемпіон за роки кар'єри вже стикався з потужними правшами, здатними завершити бій нокаутом. Серед таких суперників він згадав Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

"Верховен — здоровенний хлопець, у нього важка права рука. Але Усик уже боксував із такими хлопцями, які можуть нокаутувати одним ударом. Він бився з багатьма великими суперниками, тож знає, як справлятися з таким стилем", — пояснив Ф'юрі.

Ріко Верховен на телешоу. Фото: скриншот YouTube

Бій Усика і Верховена запланований на 23 травня і відбудеться в Єгипті. Поєдинок прийме майданчик у Гізі поруч із пірамідами. Олександр Усик є чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBC WBA та IBF, а Ріко Верховен відомий як багаторічний чемпіон Glory у важкій вазі.

