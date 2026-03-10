Відео
Головна Спорт Усик назвав своїх трьох останніх суперників у кар'єрі

Усик назвав своїх трьох останніх суперників у кар'єрі

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 09:55
Усик назвав три останні поєдинки в своїй кар'єрі
Олександр Усик на пресконференції. Фото: Reuters

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик розповів про свої плани на завершення кар’єри. Український боксер заявив, що має намір провести ще три поєдинки.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Inside The Ring.

Усик невдовзі піде на пенсію

За словами Усика, першим стане бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок запланований на 23 травня та має відбутися у Гізі.

Українець зазначив, що багато хто називає цей поєдинок розважальним, однак він сприймає його як справжній бій, хоча й визнає, що Верховен не є сильним боксером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після цього українець хоче зустрітися з переможцем бою між британцями Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі.

Третім і, за словами Усика, останнім суперником може стати Тайсон Фʼюрі.

"Три бої. Перший — Ріко. Другий — той, хто переможе в бою Вордлі — Дюбуа. Третій — мій друг, жадібне пузо Тайсон Фʼюрі", — заявив Усик.

Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа українські боксери Фабіо Вордлі Ріко Верхувен
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
