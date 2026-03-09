Магучіх відповіла, коли зробить перерву на материнство

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх відповіла на запитання про можливе материнство. Українська легкоатлетка заявила, що поки не планує народжувати дітей.

Про материнство Магучіх розповіла в інтерв'ю "Жорсткій атлетиці", передає портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Магучих висловилась про материнство

Під час розмови спортсменку запитали про приклад Ірини Геращенко, яка повернулася до змагань після народження дитини та демонструє високі результати.

Магучіх відповіла, що найближчим часом не планує ставати мамою.

"Ні, у найближчому майбутньому — точно ні, до Лос-Анджелеса не планую. У мене є племінниця, є діти у кумів — поки що цього достатньо", — сказала Магучіх.

За словами спортсменки, вона більше схиляється до європейського підходу — спочатку пожити та облаштувати життя, а вже потім думати про дітей.

Водночас Магучіх відзначила рішення Геращенко, назвавши його особистим вибором спортсменки та її чоловіка.

"Іра — молодець, вони з чоловіком цього хотіли, це їхнє спільне рішення. А я ще хочу пострибати", — додала Магучіх.

Нагадаємо, раніше іноземний футболіст невдовзі має отримати українськоий паспорт.

Також президент столичного "Динамо" Ігор Суркіс назвав тренера, якого мріє бачити в клубі.