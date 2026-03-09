Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Магучіх відповіла, чи планує ставати мамою

Магучіх відповіла, чи планує ставати мамою

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 23:57
Магучіх відповіла, коли зробить перерву на материнство
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх відповіла на запитання про можливе материнство. Українська легкоатлетка заявила, що поки не планує народжувати дітей.

Про материнство Магучіх розповіла в інтерв'ю "Жорсткій атлетиці", передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Ярослава Магучих во время выступлений на турнире
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Магучих висловилась про материнство

Під час розмови спортсменку запитали про приклад Ірини Геращенко, яка повернулася до змагань після народження дитини та демонструє високі результати.

Магучіх відповіла, що найближчим часом не планує ставати мамою.

"Ні, у найближчому майбутньому — точно ні, до Лос-Анджелеса не планую. У мене є племінниця, є діти у кумів — поки що цього достатньо", — сказала Магучіх.

За словами спортсменки, вона більше схиляється до європейського підходу — спочатку пожити та облаштувати життя, а вже потім думати про дітей.

Водночас Магучіх відзначила рішення Геращенко, назвавши його особистим вибором спортсменки та її чоловіка.

"Іра — молодець, вони з чоловіком цього хотіли, це їхнє спільне рішення. А я ще хочу пострибати", — додала Магучіх.

Нагадаємо, раніше іноземний футболіст невдовзі має отримати українськоий паспорт.

Також президент столичного "Динамо" Ігор Суркіс назвав тренера, якого мріє бачити в клубі.

діти Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації