Видео

Магучих призналась, когда хочет родить ребенка

Магучих призналась, когда хочет родить ребенка

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 23:57
Магучих ответила, планирует ли становиться мамой
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала о своих планах относительно материнства. Спортсменка призналась, что пока не собирается заводить детей.

О материнстве Магучих рассказала в интервью "Жесткой атлетике", передает портал Новини.LIVE.


Ярослава Магучих во время выступлений на турнире
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Магучих высказалась о материнстве

Во время разговора спортсменку спросили о примере Ирины Геращенко, которая вернулась к соревнованиям после рождения ребенка и демонстрирует высокие результаты.

Магучих ответила, что в ближайшее время не планирует становиться мамой.

"Нет, в ближайшем будущем — точно нет, в Лос-Анджелес не планирую. У меня есть племянница, есть дети у кумовьев — пока этого достаточно", — сказала Магучих.

По словам спортсменки, она больше склоняется к европейскому подходу — сначала пожить и обустроить жизнь, а уже потом думать о детях.

В то же время Магучих отметила решение Геращенко, назвав его личным выбором спортсменки и ее мужа.

"Ира — молодец, они с мужем этого хотели, это их совместное решение. А я еще хочу попрыгать",  добавила Магучих.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
