Магучіх планує виступити ще на двох Олімпіадах

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася планами щодо продовження кар’єри. Українська легкоатлетка розглядає можливість виступити ще на кількох Олімпійських іграх.

Про свої плани Магучіх повідомила "Жорсткій атлетиці", передає портал Новини.LIVE.

Магучіх ще не скоро покине сектор для стрибків у висоту

За словами спортсменки, вона хотіла б виступити щонайменше на двох наступних Олімпіадах — у Лос-Анджелесі та в Австралії. Магучіх також не виключає можливість участі в Іграх 2036 року.

Водночас українка наголосила, що багато залежатиме від стану здоров’я та фізичної форми.

"Хочеться виступити щонайменше ще на двох Олімпіадах — у Лос-Анджелесі та в Австралії. А можливо, і в 2036 році. Але потрібно дивитися на стан здоров’я", — сказала Магучіх.

Спортсменка додала, що хотіла б завершити кар’єру на високому рівні. За її словами, важливо піти зі спорту тоді, коли ще показуєш сильні результати.

