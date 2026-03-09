Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Магучіх розповіла, коли завершить кар'єру

Магучіх розповіла, коли завершить кар'єру

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 21:58
Магучіх планує виступити ще на двох Олімпіадах
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася планами щодо продовження кар’єри. Українська легкоатлетка розглядає можливість виступити ще на кількох Олімпійських іграх.

Про свої плани Магучіх повідомила "Жорсткій атлетиці", передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Ярослава Магучих во время выступлений на турнире
Ярослава Магучіх під час стрибка. Фото: Reuters

Магучіх ще не скоро покине сектор для стрибків у висоту

За словами спортсменки, вона хотіла б виступити щонайменше на двох наступних Олімпіадах — у Лос-Анджелесі та в Австралії. Магучіх також не виключає можливість участі в Іграх 2036 року.

Водночас українка наголосила, що багато залежатиме від стану здоров’я та фізичної форми.

"Хочеться виступити щонайменше ще на двох Олімпіадах — у Лос-Анджелесі та в Австралії. А можливо, і в 2036 році. Але потрібно дивитися на стан здоров’я", — сказала Магучіх.

Спортсменка додала, що хотіла б завершити кар’єру на високому рівні. За її словами, важливо піти зі спорту тоді, коли ще показуєш сильні результати.

Нагадаємо, раніше іноземний футболіст працює над отриманням українського громадянства.

Також президент київського "Динамо" Ігор Суркіс назвав тренера, якого мріє запросити в свій клуб.

Олімпійські ігри Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації