Магучіх показала, чим займається на вихідних

Магучіх показала, чим займається на вихідних

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 11:46
Магучіх показала тренування і пожартувала у мережі
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася новим дописом у соціальних мережах. Спортсменка опублікувала фото з тренажерного залу та звернулася до підписників із жартівливим підписом.

Нову публікацію спортсменка опублікувала в Instagram, повідомив портал Новини.LIVE.



У підписі до фото Магучіх пожартувала про свій тренувальний режим. Спортсменка написала: "Субота без тренування? Не, не чула".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знімок швидко привернув увагу користувачів соціальних мереж. Публікація зібрала понад 7,5 тисячі вподобань та зібрала близько сотні коментарів.

Ярослава Магучіх регулярно ділиться у соцмережах фото з тренувань, змагань та повсякденного життя.

Цього сезону в приміщенні Магучіх виграла кілька турнірів та взяла участь в чемпіонаті України, де перемогла Юлію Левченко лише за додатковими спробами. Це була друга перемога Ярослави над Левченко цього сезону. 

Нагадаємо, раніше стало відомо про новий рекорд Іллі Забарного з "ПСЖ".

Також стало відомо, що іноземний футболіст вирішив взяти українське громадянство.

Ярослава Магучіх Легка атлетика тренування стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
