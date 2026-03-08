Магучіх показала тренування і пожартувала у мережі

Магучіх показала, чим займається на вихідних
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилася новим дописом у соціальних мережах. Спортсменка опублікувала фото з тренажерного залу та звернулася до підписників із жартівливим підписом.
Нову публікацію спортсменка опублікувала в Instagram, повідомив портал Новини.LIVE.
Магучіх пожартувала про тренування
У підписі до фото Магучіх пожартувала про свій тренувальний режим. Спортсменка написала: "Субота без тренування? Не, не чула".
Знімок швидко привернув увагу користувачів соціальних мереж. Публікація зібрала понад 7,5 тисячі вподобань та зібрала близько сотні коментарів.
Ярослава Магучіх регулярно ділиться у соцмережах фото з тренувань, змагань та повсякденного життя.
Цього сезону в приміщенні Магучіх виграла кілька турнірів та взяла участь в чемпіонаті України, де перемогла Юлію Левченко лише за додатковими спробами. Це була друга перемога Ярослави над Левченко цього сезону.
