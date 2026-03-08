Видео
Главная Спорт Магучих в выходной день снова пошла в спортзал

Магучих в выходной день снова пошла в спортзал

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 11:46
Магучих показала фото из спортзала
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих поделилась новой публикацией в социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию из тренажерного зала.

Новую публикацию спортсменка опубликовала в Instagram, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Магучих пошутила о тренировках

В подписи к фото Магучих пошутила о своем тренировочном режиме. Спортсменка написала: "Суббота без тренировки? Не, не слышала".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снимок быстро привлек внимание пользователей социальных сетей. Публикация собрала более 7,5 тысячи лайков и собрала около сотни комментариев.

Ярослава Магучих регулярно делится в соцсетях фото с тренировок, соревнований и повседневной жизни.

В этом сезоне в помещении Магучих выиграла несколько турниров и приняла участие в чемпионате Украины, где победила Юлию Левченко только по дополнительным попыткам. Это была вторая победа Ярославы над Левченко в этом сезоне.

Напомним, ранее стало известно о новом рекорде Ильи Забарного из "ПСЖ".

Также стало известно, что иностранный футболист решил принять украинское гражданство.

Ярослава Магучих Легкая атлетика тренировки прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
