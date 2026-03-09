Магучих может выступать еще десять лет

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала о своих планах продолжить выступления на Олимпийских играх. Спортсменка хочет принять участие как минимум в двух следующих Олимпиадах.

О своих планах Магучих сообщила "Жесткой атлетике", передает портал Новини.LIVE.

Ярослава Магучих во время прыжка. Фото: Reuters

Магучих еще не скоро покинет сектор для прыжков в высоту

По словам спортсменки, она хотела бы выступить как минимум на двух следующих Олимпиадах — в Лос-Анджелесе и в Австралии. Магучих также не исключает возможность участия в Играх-2036.

В то же время украинка отметила, что многое будет зависеть от состояния здоровья и физической формы.

"Хочется выступить как минимум еще на двух Олимпиадах — в Лос-Анджелесе и в Австралии. А возможно, и в 2036 году. Но нужно смотреть на состояние здоровья", — сказала Магучих.

Спортсменка добавила, что хотела бы завершить карьеру на высоком уровне. По ее словам, важно уйти из спорта тогда, когда еще показываешь сильные результаты.

