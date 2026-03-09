Видео
Главная Спорт Магучих назвала сроки завершения своей карьеры

Магучих назвала сроки завершения своей карьеры

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 21:58
Магучих может выступать еще десять лет
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала о своих планах продолжить выступления на Олимпийских играх. Спортсменка хочет принять участие как минимум в двух следующих Олимпиадах.

О своих планах Магучих сообщила "Жесткой атлетике", передает портал Новини.LIVE.

Магучих еще не скоро покинет сектор для прыжков в высоту

По словам спортсменки, она хотела бы выступить как минимум на двух следующих Олимпиадах — в Лос-Анджелесе и в Австралии. Магучих также не исключает возможность участия в Играх-2036.

В то же время украинка отметила, что многое будет зависеть от состояния здоровья и физической формы.

"Хочется выступить как минимум еще на двух Олимпиадах — в Лос-Анджелесе и в Австралии. А возможно, и в 2036 году. Но нужно смотреть на состояние здоровья", — сказала Магучих.

Спортсменка добавила, что хотела бы завершить карьеру на высоком уровне. По ее словам, важно уйти из спорта тогда, когда еще показываешь сильные результаты.

Олимпийские игры Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
