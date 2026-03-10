Видео
Усик рассказал о планах перед завершением карьеры

Дата публикации 10 марта 2026 09:55
Усик назвал три последних боя в карьере
Александр Усик на пресс-конференции. Фото: Reuters

Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что планирует провести еще три боя перед завершением карьеры. Он также назвал имена оппонентов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Inside The Ring.

Читайте также:
Александр Усик
Александр Усик против Даниэля Дюбуа в реванше. Фото: Reuters

Усик вскоре уйдет на пенсию

По словам Усика, первым станет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Поединок запланирован на 23 мая и должен состояться в Гизе.

Украинец отметил, что многие называют этот поединок развлекательным, однако он воспринимает его как настоящий бой, хотя и признает, что Верховен не является сильным боксером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После этого украинец хочет встретиться с победителем боя между британцами Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

Третьим и, по словам Усика, последним соперником может стать Тайсон Фьюри.

"Три боя. Первый — Рико. Второй — тот, кто победит в бою Уордли — Дюбуа. Третий — мой друг, жадное пузо Тайсон Фьюри", — заявил Усик.

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа украинские боксеры Фабио Уордли Рико Верхувен
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
