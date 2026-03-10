Усик назвал три последних боя в карьере

Александр Усик на пресс-конференции. Фото: Reuters

Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик заявил, что планирует провести еще три боя перед завершением карьеры. Он также назвал имена оппонентов.

Усик вскоре уйдет на пенсию

По словам Усика, первым станет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Поединок запланирован на 23 мая и должен состояться в Гизе.

Украинец отметил, что многие называют этот поединок развлекательным, однако он воспринимает его как настоящий бой, хотя и признает, что Верховен не является сильным боксером.

После этого украинец хочет встретиться с победителем боя между британцами Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли.

Третьим и, по словам Усика, последним соперником может стать Тайсон Фьюри.

"Три боя. Первый — Рико. Второй — тот, кто победит в бою Уордли — Дюбуа. Третий — мой друг, жадное пузо Тайсон Фьюри", — заявил Усик.

