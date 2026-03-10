Реал розглядає Почеттіно як заміну Арбелоа

Гравці мадридського "Реалу". Фото: Reuters

Мадридський "Реал" почав вивчати кандидатури можливого нового головного тренера перед наступним сезоном. Одним із претендентів на цю посаду є аргентинець Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Альваро Арбелоа. Фото: Reuters

Арбелоа буде важко втриматись на посаді

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" розглядає різні варіанти на випадок зміни тренера. Нинішній наставник команди Альваро Арбелоа може залишити посаду вже після завершення сезону.

Арбелоа очолив "Реал" у січні, замінивши Хабі Алонсо. Проте джерела зазначають, що він ніколи не розглядався як довгострокове рішення для клубу.

Повідомляється, що для збереження роботи іспанському тренеру може знадобитися перемога у Лізі чемпіонів. В іншому випадку мадридський клуб шукатиме нового наставника.

Маурісіо Почеттіно. Фото: Сhelsea.fc

Одним із кандидатів на цю посаду є Почеттіно. Аргентинець має досвід роботи з топ-клубами та працював із зірковими футболістами під час кар’єри в "Тоттенгемі", "ПСЖ" та "Челсі".

Керівництво "Реала" також високо оцінює той факт, що Почеттіно працював із Кіліаном Мбаппе у "ПСЖ".

Водночас серед можливих кандидатів також називають Юргена Клоппа, Унаї Емері та Массіміліано Аллегрі. Крім того, президент клубу Флорентіно Перес нібито не відмовляється від ідеї повернення Зінедіна Зідана.

