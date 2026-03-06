Відео
Головна Спорт Реал втратив 9 гравців перед важливими матчами

Реал втратив 9 гравців перед важливими матчами

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 19:42
У Реала дев’ять втрат перед грою з Сельтою
Альваро Арбелоа разом з підопічними. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" підходить до матчу 27-го туру чемпіонату Іспанії з серйозними кадровими проблемами. У грі проти "Сельти" команда не зможе розраховувати одразу на дев’ятьох футболістів.

Про кадрову ситуацію в мадридському клубі повідомляє іспанське видання Marca, передає портал Новини.LIVE.

Травмы в Реале
Родріго вибув майже на рік. Фото: Reuters

Арбелоа змушений викликати молодь

Найсвіжішою втратою "вершкових" став захисник Давід Алаба. Австрієць отримав розтягнення литкового м’яза і поповнив список травмованих гравців мадридської команди.

Раніше через проблеми зі здоров’ям вибули Едер Мілітао, Джуд Беллінгем, Дані Себальйос, Кіліан Мбаппе та Родріго. Таким чином, у тренерського штабу залишилося значно менше варіантів для формування складу на найближчий матч Ла Ліги.

Окрім травм, "Реал" має й кадрові втрати через дисциплінарні санкції. У матчі проти "Сельти" не зіграють Каррерас, Хаусен та Мастантуоно, які відбуватимуть дискваліфікацію.

Через таку кількість відсутніх футболістів головний тренер Альваро Арбелоа був змушений звернутися до резерву клубу. До розширеної заявки можуть потрапити одразу вісім гравців молодіжної команди: Ламіні Фаті, Дієго Агуадо, Сезар Паласіос, Мануель Анхель, Сестеро, Тьяго, Местре та Альваро.

Також повернувся до тренувального процесу півзахисник Едуардо Камавінга. Невдовзі це ж зробить Рауль Асенсіо, який раніше постраждав після падіння у матчі проти "Бенфіки".

Після поєдинку із "Сельтою" мадридський клуб 11 березня прийматиме "Манчестер Сіті" у першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга травма Альваро Арбелоа
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
