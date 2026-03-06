У Реала кадровый кризис перед игрой Ла Лиги

Альваро Арбелоа вместе с подопечными. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" подходит к матчу чемпионата Испании против "Сельты" с серьезными потерями в составе. В предстоящей игре 27-го тура команда не сможет задействовать сразу девять футболистов.

О кадровой ситуации в мадридском клубе сообщает испанское издание Marca, передает портал Новини.LIVE.

Родриго выбыл почти на год. Фото: Reuters

Арбелоа вынужден вызывать молодежь

Самой свежей потерей "сливочных" стал защитник Давид Алаба. Австриец получил растяжение икроножной мышцы и пополнил список травмированных игроков мадридской команды.

Ранее из-за проблем со здоровьем выбыли Эдер Милитао, Джуд Беллингем, Дани Себальйос, Килиан Мбаппе и Родриго. Таким образом, у тренерского штаба осталось значительно меньше вариантов для формирования состава на ближайший матч Ла Лиги.

Кроме травм, "Реал" имеет и кадровые потери из-за дисциплинарных санкций. В матче против "Сельты" не сыграют Каррерас, Хаусен и Мастантуоно, которые будут отбывать дисквалификацию.

Из-за такого количества отсутствующих футболистов главный тренер Альваро Арбелоа был вынужден обратиться к резерву клуба. В расширенную заявку могут попасть сразу восемь игроков молодежной команды: Ламини Фати, Диего Агуадо, Сезар Паласиос, Мануэль Анхель, Сестеро, Тьяго, Местре и Альваро.

Также вернулся к тренировочному процессу полузащитник Эдуардо Камавинга. Вскоре это же сделает Рауль Асенсио, который ранее пострадал после падения в матче против "Бенфики".

После поединка с "Сельтой" мадридский клуб 11 марта будет принимать "Манчестер Сити" в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

