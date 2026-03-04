Реал перевірить причини серії травм у команді

Травма бразильця Родріго Гоеса. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" проведе внутрішнє розслідування після травми крайнього нападника Родріго Гоеса. У клубі занепокоєні кількістю серйозних пошкоджень серед футболістів за останні роки.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo, передає портал Новини.LIVE.

Родріго Гоес. Фото: Reuters

Сім випадків за три роки

За даними джерела, з 2023 року одразу сім гравців "Реала" отримували розрив передньої хрестоподібної зв’язки. Серед них Тібо Куртуа, Едер Мілітао, який двічі зазнавав такої травми, Даніель Карвахаль, Хоан Мартінес, Давід Алаба та Родріго.

Зазначається, що всі ці пошкодження сталися або на домашньому стадіоні мадридського клубу, або на тренувальній базі команди. Саме це викликало занепокоєння керівництва клубу та стало причиною для початку внутрішньої перевірки.

Очікується, що розслідування торкнеться роботи медичного штабу та тренерів із фізичної підготовки. У клубі хочуть з’ясувати, чи могли тренувальні навантаження або інші фактори вплинути на частоту таких травм.

