Массіміліано Аллегрі став фаворитом на роль тренера у Реалі

Доля Альваро Арбелоа в мадридському "Реалі" фактично визначена. Керівництво іспанського клубу вже розпочало пошуки нового головного тренера для команди.

Новим кандидатом на цю роль став досвідчений італійський фахівець, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Corriere dello Sport.

Досвідченого тренера Массіміліано Аллегрі вважають одним із головних претендентів на посаду наставника мадридського "Реала". Керівництво клубу розглядає варіант із запрошенням 58-річного наставника влітку.

"Реалу" потрібен новий тренер

Президент "Реала" Флорентіно Перес уже виявляв інтерес до кандидатури Аллегрі в минулі роки. Керівник мадридського клубу намагався запросити тренера у 2019 і 2021 роках, проте тоді італійський фахівець відмовився від пропозиції.

Аллегрі відомий за роботою з "Ювентусом" та "Міланом", з якими він вигравав чемпіонат Італії та національні трофеї. У сезоні 2025/26 наставник працює з "россонері", які борються за Скудетто і йдуть на другому місці в турнірній таблиці.

