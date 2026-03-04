Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Реал розглядає Аллегрі на посаду головного тренера

Реал розглядає Аллегрі на посаду головного тренера

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 12:27
Массіміліано Аллегрі став фаворитом на роль тренера у Реалі
Емоції Массіміліано Аллегрі. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Доля Альваро Арбелоа в мадридському "Реалі" фактично визначена. Керівництво іспанського клубу вже розпочало пошуки нового головного тренера для команди.

Новим кандидатом на цю роль став досвідчений італійський фахівець, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Corriere dello Sport.

Реклама
Читайте також:

Досвідченого тренера Массіміліано Аллегрі вважають одним із головних претендентів на посаду наставника мадридського "Реала". Керівництво клубу розглядає варіант із запрошенням 58-річного наставника влітку.

Массимилиано Аллегри
Массіміліано Аллегрі сперечається з арбітром. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

"Реалу" потрібен новий тренер

Президент "Реала" Флорентіно Перес уже виявляв інтерес до кандидатури Аллегрі в минулі роки. Керівник мадридського клубу намагався запросити тренера у 2019 і 2021 роках, проте тоді італійський фахівець відмовився від пропозиції.

Аллегрі відомий за роботою з "Ювентусом" та "Міланом", з якими він вигравав чемпіонат Італії та національні трофеї. У сезоні 2025/26 наставник працює з "россонері", які борються за Скудетто і йдуть на другому місці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, учасниця Олімпійських ігор Юлія Левченко програла Ярославі Магучіх та емоційно на це відреагувала.

У клубі "Аль-Наср" продемонстрували доказ того, що Кріштіану Роналду не втік із країни.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Реал Мадрид Массіміліано Аллегрі тренер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації