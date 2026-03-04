Видео
Україна
Реал может возглавить итальянский тренер-чемпион

Реал может возглавить итальянский тренер-чемпион

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 12:27
Массимилиано Аллегри стал новым кандидатом на пост тренера Реала
Эмоции Массимилиано Аллегри. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Судьба Альваро Арбелоа в мадридском "Реале" практически решена. Испанский клуб уже ведет поиск нового наставника для звездной команды. 

Новым кандидатом на эту роль стал опытный итальянский специалист, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Corriere dello Sport

Опытный тренер Массимилиано Аллегри считается одним из главных претендентов на пост наставника мадридского "Реала". Руководство клуба рассматривает вариант с приглашением 58-летнего наставника летом. 

Массимилиано Аллегри
Массимилиано Аллегри спорит с арбитром. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

"Реалу" нужен новый тренер 

Президент "Реала" Флорентино Перес уже проявлял интерес к кандидатуре Аллегри в прошлые годы. Руководитель мадридского клуба пытался пригласить тренера в 2019 и 2021 годах, однако тогда итальянский специалист отказался от предложения.

Аллегри известен по работе с "Ювентусом" и "Миланом", с которыми он выигрывал чемпионат Италии и национальные трофеи. В сезоне 2025/26 наставник работает с "россонери", которые борются за Скудетто и идут на втором месте в турнирной таблице.  

спорт футбол Реал Мадрид Массимилиано Аллегри тренер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
