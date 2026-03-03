Відео
Перес готовий звільнити Арбелоа, щоб призначити іншого молодого тренера

Дата публікації: 3 березня 2026 18:43
Нагельсман став новим пріоритетом Переса в мадридський Реал
Президент "Реала" Флорентіно Перес (у центрі). Фото: Reuters/Ana Beltran

Юрген Клопп більше не очолює список кандидатів Флорентіно Переса на посаду головного тренера мадридського "Реала". Натомість серед претендентів з’явилося ім’я молодшого спеціаліста.

Новий наставник може з'явитися на "Сантьяго Бернабеу" вже найближчим літом, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Defensa Central.

Майбутнє головного тренера мадридського "Реала" Альваро Арбелоа залишається невизначеним. Керівництво клубу аналізує підсумки поточного сезону і оцінює, наскільки фахівець відповідає стратегічним завданням команди. Флорентіно Перес та генеральний директор Хосе Анхель Санчес розглядають декілька сценаріїв розвитку подій. У разі, якщо тренер не виконає поставлені цілі, можливі кадрові зміни.

Юлиан Нагельсманн
Тренер Юліан Нагельсманн. Фото: instagram.com/julian.nagelsmann/

Німецький варіант для "Реала"

Одним із пріоритетних кандидатів на випадок перестановок називається Юліан Нагельсманн. Німецький фахівець наразі пов'язаний контрактом із національною федерацією до 2028 року, проте його подальші плани можуть залежати від результатів майбутнього чемпіонату світу. У "Реалі" вважають, що у клубу є шанс переманити молодого тренера.

Юліан Нагельсманн — німецький фахівець, якого вважають одним із наймолодших тренерів, що працювали на найвищому рівні європейського футболу. Він здобув широке визнання в "Гоффенгаймі", з яким зумів вивести команду в Лігу чемпіонів, а потім очолював "РБ Лейпциг", діставшись до півфіналу Ліги чемпіонів.

Пізніше тренував мюнхенську "Баварію", де виграв чемпіонат Німеччини та Суперкубок країни. Нині працює з національною збірною Німеччини, з якою пройшов кваліфікацію на великі міжнародні турніри.

Нагадаємо, молодий український футболіст приєднався до ЗСУ, підписав контракт і вже проходить підготовку в спеціальному центрі.

Португалець Кріштіану Роналду полетів із Саудівської Аравії на особистому літаку через бомбардування в регіоні.

спорт футбол Реал Мадрид Флорентіно Перес тренер Юліан Нагельсманн
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
